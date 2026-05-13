İçişleri Bakanlığı personel yönetmeliği değişti: Atama şartları yeniden düzenlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle İçişleri Bakanlığı personelinin atama ve yer değiştirme esaslarında kapsamlı düzenlemeye gidildi. Düzenlemeyle bazı müdür kadrolarına sınavsız atama şartları yeniden belirlenirken, belirli kadrolara Bakanlık dışından naklen atama yapılmasının önü kapatıldı. Ayrıca görevde yükselen personelin en az üç yıl görev yaptığı yerde çalışması şartı getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SINAVSIZ ATAMA KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

Yönetmelikle birlikte il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü ile 112 acil çağrı merkezi müdürü kadrolarına kurum içinden sınavsız atanabilmenin şartları yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre bu kadrolara atanacak personelin en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olması ve ilgili görevlerde belirli süre hizmet etmiş olması gerekecek. İlçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü kadrolarında en az üç yıl çalışmış ve toplamda on yıllık hizmet süresini tamamlamış personel, bazı müdürlük kadrolarına sınavsız atanabilecek.

İl planlama ve koordinasyon müdürü kadrosuna kurum içinden sınavsız atanabilmek için de dört yıllık yükseköğretim mezunu olma ve ilgili görevlerde toplam on yıllık hizmet süresine sahip bulunma şartı getirildi.

SORUŞTURMA GEÇİREN YÖNETİCİLERE YENİ DÜZENLEME

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, haklarında soruşturma veya değerlendirme raporu bulunan bazı şube müdürlerinin farklı kadrolara atanabilmesine ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi. Buna göre, görevini sürdüremeyeceği değerlendirilen yöneticiler uygun görülen başka kadrolara atanabilecek.

Bazı unvanlara yeniden atanma şartları da yönetmelikte yer aldı. Şube müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü ile il müdürü unvanlarını kaybeden personelin yeniden aynı görevlere atanabilmesi için en az beş yıl geçmiş olması, olumlu değerlendirme raporu alınması, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadro bulunması gerekecek.

Düzenlemeyle birlikte il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü, ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü ve şube müdürü kadrolarına Bakanlık dışından naklen atama yapılamayacağı hükme bağlandı.

GÖREVDE YÜKSELEN PERSONELE 3 YIL ŞARTI

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavıyla atanan personele ilişkin de yeni kurallar getirildi. Buna göre personel, atandığı yerde en az üç yıl görev yapmadan Bakanlık merkez birimlerine, valilikler arası görevlere veya valiliklerden Bakanlık merkez teşkilatına naklen atanamayacak. Ancak karşılıklı becayiş, sağlık mazereti, can güvenliği ve eş durumu gibi istisnai haller bu kuralın dışında tutuldu.

Yönetmelikte ayrıca sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il yazı işleri müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü ile idare ve denetim müdürlerinin kendi aralarında yer değiştirebileceği hükmü de yer aldı.