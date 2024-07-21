İçişleri Bakanlığı, Soylu sorusuna 84 gündür yanıt veremiyor: Hâlâ ‘KİM’ uygulamasını kullanıyor mu?

İçişleri Bakanlığı, BirGün'ün CİMER araclığıyla yönelttiği Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'KİM' diye adlandırılan uygulamayı kullanmaya devam ediyor mu?” sorusuna 84 gündür yanıt vermedi.

BirGün, 29 Nisan’dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’na “Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'KİM' diye adlandırılan uygulamayı kullanmaya devam ediyor mu?” sorusunu yöneltti.

Ancak sorunun iletilmesinin üzerinden 84 gün geçmesine rağmen İçişleri Bakanlığı hâlâ bir yanıt veremedi. CİMER kayıtlarında ise sorunun İçişleri Bakanlığı’na iletildiği belirtiliyor.

SÜLEYMAN SOYLU BÖYLE TANITMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası döneminde kamuoyu tarafından çok konuşulan “KİM” uygulamayla ilgili dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Yerli ve milli” tanımını yaparak “Whatsapp’tan daha kıymetli bir şeydir. Bunun her özelliği var” demişti.

Süleyman Soylu katıldığı programda sunucunu fotoğrafını çekerek 1.9 saniye içinde kimlik verilerine ulaşmıştı.

Soylu, "Bu devletin çok büyük güçleri var. Bu şu anda size gösterdiğim yüz binde biri" dedi. Ancak uygulama, kişisel verilerin işlenmesine yönelik ihlal barındırdığı iddiasıyla hukukçuların ve siyasetçilerin de tepkisine neden oldu.