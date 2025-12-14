İçişleri Bakanlığı, Sözcü gazetesini "Ben Yeşil" diye arayan kişinin kimliğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinde kaleme aldığı “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı yazısına dair açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Öztürk'ün 9 Aralık 2025 Salı günü 3 kez telefonla arandığı belirtildi.

Buna göre söz konusu aramalardan ilki 1 dakika 59 saniye, 2'ncisi 15 dakika, 3'üncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürdü.

Aramanın ismi verilmeyen bir açık cezaevinden C.A. adlı hükümlü tarafından yapıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şahsın, “adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten” suç kaydı bulunduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"11 Aralık 2025 tarihinde 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür 2. arama 15 dakika sürmüştür. 3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Saygı Öztürk, 11 Aralık Perşembe günü Sözcü gazetesinde kaleme aldığı yazıda kendisini "Yeşil" olarak tanıtan birinin aradığını söylemişti.

Öztürk'ün aktardıklarına göre söz konusu kişi şu an Suriye sınırında "güvendiği bir ülkücü arkadaşının yanında" kaldığını, Türkiye'ye döndüğünde Konya'da yakalandığını ancak "yukarılardan" gelen bir talimatla serbest bırakıldığını anlattı.