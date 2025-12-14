İçişleri Bakanlığı, Sözcü gazetesini "Ben Yeşil" diye arayan kişinin kimliğini açıkladı
İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ün "Yeşil" olarak bilinen Mahmut Yıldırım tarafından arandığına dair yazısına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu aramanın bir açık cezaevindeki C.A. isimli hükümlü tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bakanlık cezaevinin adını paylaşmazken, C.A'nın “adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten” suç kaydı bulunduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesinde kaleme aldığı “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı yazısına dair açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Öztürk'ün 9 Aralık 2025 Salı günü 3 kez telefonla arandığı belirtildi.
Buna göre söz konusu aramalardan ilki 1 dakika 59 saniye, 2'ncisi 15 dakika, 3'üncü arama ise 13 dakika 34 saniye sürdü.
Aramanın ismi verilmeyen bir açık cezaevinden C.A. adlı hükümlü tarafından yapıldığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şahsın, “adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten” suç kaydı bulunduğu ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"11 Aralık 2025 tarihinde 'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür 2. arama 15 dakika sürmüştür. 3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Saygı Öztürk, 11 Aralık Perşembe günü Sözcü gazetesinde kaleme aldığı yazıda kendisini "Yeşil" olarak tanıtan birinin aradığını söylemişti.
Öztürk'ün aktardıklarına göre söz konusu kişi şu an Suriye sınırında "güvendiği bir ülkücü arkadaşının yanında" kaldığını, Türkiye'ye döndüğünde Konya'da yakalandığını ancak "yukarılardan" gelen bir talimatla serbest bırakıldığını anlattı.
Yeşil kimdir?
"Yeşil" kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım, özellikle 1990'lı yıllarda Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde işlenen faili meçhul cinayetlerle biliniyor. Korkut Eken ve Mehmet Ağar gibi isimlerin sanık olduğu ancak beraat ettikleri Ankara'daki faili meçhuller davasında MİT'in gönderdiği rapora göre Yeşil ilk olarak Mahmut Atmaca kod adıyla 1973 yılında Elâzığ Bölge Müdürlüğü'nde görevlendirildi.
"Komplikasyonlara sebep olduğu" gerekçesiyle MİT ile Yeşil'in ilişkisi 1980'lerin sonunda kesilirken Yeşil, JİTEM ve Jandarma Asayiş Bölge Komutanlığı ile beraber çalışmaya başladı. 13 Ocak 2024'te ölen eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, verdiği bir röportajda Yeşil'in bir dönem kendisine bağlı olarak çalıştığını anlatmıştı. Eymür, Yeşil'in öldürüldüğünü düşündüğünü de söylemişti.
Adı yüzlerce faili meçhul ile anılan Yeşil, bu cinayetlerin sembol ismi haline geldi. Yeşil'in adı, DEP Milletvekili Mehmet Sincar, gazeteci Musa Anter, eski binbaşı Cem Ersever gibi isimlerin öldürüldüğü cinayetlerde de geçiyor.