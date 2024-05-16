İçişleri'nden Kobani Davası kararlarına ilişkin ilk değerlendirme

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda kararlar okunurken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Hesabı sorulur demiştik" ifadelerine yer veren Turan, "Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var" değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kobani Davası kararlarını değerlendirerek "Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var" dedi.

Turan, dava kapsamında hazırlanan 130 sayfalık karar metni okunduğu sırada sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Hesabı sorulur demiştik" diyen Turan şu ifadelere yer verdi:

Turan, paylaşımında, "Bugünkü karar; Hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını, Kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini; Kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar edemeyeceğini; Toplumda infiale, tahribata, can kayıplarına sebep olan bir olayı teşvik etmenin “kim olursa olsun” bedeli olacağını; gösterdi. Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.