İçki Fiyatları 2025 , Alkol Fiyatları 2025 | En güncel listeler

Alkollü içecekler, enflasyonla birlikte her geçen yıl daha da zamlanıyor. Zamlar nedeniyle yurttaşlar, alkollü içki fiyatlarını araştırıyor.

Peki 2025'te en güncel alkol fiyatları ne kadar? İçki fiyatları 2025'te ne kadar oldu? İşte 2025 alkol fiyatları listesi...

Aşağıdaki listelerde yer alan fiyatlar, firmaların perakende satış yapan işletmelere bildirdiği önerilen satış fiyatlarıdır. Perakende işletmesine göre fiyatlarda değişiklikler görülebilir.

RAKI FİYATLARI 2025

2025’te 35’lik Yeni Rakı fiyatı 529 TL’ye, 35’lik Tekirdağ Rakısı fiyatı 589 TL’ye, 35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı fiyatı 695 TL’ye yükseldi.

Yeni Rakı, Tekirdağ Rakısı, Beylerbeyi Rakısı, Efe Rakı’nın tüm ürünlerinin ve diğer rakı markalarının fiyatlarına aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

BİRA FİYATLARI 2025

Bira fiyatları üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), enflasyon zamları ile beraber artış gösterdi. 50 cl.’lik bir biranın fiyatı ortalama 70 TL’ye ulaştı.

Efes Pilsen, Bremen, Tuborg, Bomonti, Miller, Beck’s, Carlsberg ve diğer bira markalarının tüm ürünlerinin fiyatları aşağıdaki haberimizde.

VİSKİ FİYATLARI 2025

2025’te 35’lik Chivas Regal İskoç Viskisi fiyatı 700 TL’ye, 35’lik Jameson İrlanda Viskisi fiyatı 575 TL’ye, 35’lik Johnnie Walker Red Label fiyatı 519 TL’ye, 35’lik Jack Daniel’s fiyatı 700 TL’ye ulaştı.

Chivas Regal, Jameson, Johnnie Walker, Jack Daniel’s, J&B ve diğer viski markalarının tüm ürünlerinin fiyatlarına aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

ŞARAP FİYATLARI 2025

2025’de şarap fiyatları, ÖTV zammı ardından ortalama 300 TL ve üzerine yükseldi. Pamukkale, Doluca ve Biricik gruplarının tüm şaraplarının listesine aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

VOTKA FİYATLARI 2025

2025’te 35’lik İstanblue votka fiyatı 349 TL’ye, 35’lik Absolut votka fiyatı 490 TL’ye, 35’lik Smirnoff votka fiyatı 449 TL’ye, 35’lik Gilbey’s votka fiyatı 369 TL’ye yükseldi.

İstanblue, Absolut, Smirnoff, Gilbey’s, Bazooka ve diğer markaların votkalarının tüm fiyatlarına aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.