İçki Fiyatları 2026, Alkol Fiyatları 2026| En güncel listeler

Alkollü içecekler, enflasyonla birlikte her geçen yıl daha da zamlanıyor. Zamlar nedeniyle yurttaşlar, alkollü içki fiyatlarını araştırıyor.

Peki 2026'da en güncel alkol fiyatları ne kadar? İçki fiyatları 2026'da ne kadar oldu? İşte 2026 alkol fiyatları listesi...

Aşağıdaki listelerde yer alan fiyatlar, firmaların perakende satış yapan işletmelere bildirdiği önerilen satış fiyatlarıdır. Perakende işletmesine göre fiyatlarda değişiklikler görülebilir.

RAKI FİYATLARI 2026

2026’da 35’lik Yeni Rakı fiyatı 675 TL’ye, 35’lik Tekirdağ Rakısı fiyatı 715 TL’ye yükseldi.

Yeni Rakı, Tekirdağ Rakısı, Beylerbeyi Rakısı, Efe Rakı’nın tüm ürünlerinin ve diğer rakı markalarının fiyatlarına aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

BİRA FİYATLARI 2026

Bira fiyatları üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), enflasyon zamları ile beraber artış gösterdi. 50 cl.’lik bir biranın fiyatı ortalama 100 TL’ye ulaştı.

Efes Pilsen, Bremen, Tuborg, Bomonti, Miller, Beck’s, Carlsberg ve diğer bira markalarının tüm ürünlerinin fiyatları aşağıdaki haberimizde.

VİSKİ FİYATLARI 2026

2026’da 35’lik Chivas Regal İskoç Viskisi fiyatı 975 TL’ye, 35’lik Jameson İrlanda Viskisi fiyatı 795 TL’ye, 35’lik Johnnie Walker Red Label fiyatı 750 TL’ye ulaştı.

Chivas Regal, Jameson, Johnnie Walker, Jack Daniel’s, J&B ve diğer viski markalarının tüm ürünlerinin fiyatlarına aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

ŞARAP FİYATLARI 2026

2026’da şarap fiyatları, ÖTV zammı ardından ortalama 500 TL ve üzerine yükseldi. Pamukkale, Doluca ve Biricik gruplarının tüm şaraplarının listesine aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

VOTKA FİYATLARI 2026

2026’da 35’lik İstanblue votka fiyatı 525 TL’ye, 35’lik Absolut votka fiyatı 715 TL’ye, 35’lik Smirnoff votka fiyatı 650 TL’ye, 35’lik Gilbey’s votka fiyatı 575 TL’ye yükseldi.

İstanblue, Absolut, Smirnoff, Gilbey’s, Bazooka ve diğer markaların votkalarının tüm fiyatlarına aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

TEKİLA FİYATLARI 2026

2026’da 35’lik Olmeca Gold Tekila fiyatı 815 TL’ye, yükseldi. Tüm tekila fiyatlarına aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.

CİN FİYATLARI 2026

2026’da 35’lik Gordon's cin fiyatı 725 TL’ye, 35’lik Beefeater cin fiyatı 750 TL’ye, 35’lik Gilbey’s cin fiyatı 575 TL’ye yükseldi.

Beefeater, Tanqueray, Gilbey's, Gordon's, Cork ve diğer markaların cinlerinin tüm fiyatlarına aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz.