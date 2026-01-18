İçki ikiyüzlülüğü: Mekân AKP’linin yeğeninin çıktı

Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milli içkimiz ayrandır” çıkışının ardından 2013 yılında, 4250 Sayılı "İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nda" bir değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklikle turizm belgeli işletmelerin haricinde alkollü mekanlar ile alkol satışı yapılan yerlerin örgün eğitim kurumları, öğrenci yurtları ile ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe bulunması gerekiyor.

İktidarın içki satışına ve tüketimine dair çıkışları hep tartışmalara ve tepkilere neden olsa da bir üst düzey AKP yöneticisinin yeğeninin, bir tarihi caminin yanında içkili mekân işlettiği ortaya çıktı.

KAT ÇIKTI, RESTORAN YAPTI

Tarihi yarımadada, Fatih’in Hocapaşa Mahallesi’nde bulunan Glamour Hotel isimli bir otelin 1600’lü yıllarda yapıldığı ifade edilen tarihi Vezir Camisi’nin hemen yanında içki satışı yaptığı anlaşıldı. Google’nın sokak ve uydu görüntülerine göre, 2018 yılından önce otele kat eklendi. Yapılan ekleme ile çatı katı içkili restorana çevrildi. Otelin Instagram hesabı ile web sitesinde de içki satışı yapıldığı ifade ediliyor. Otelin en büyük ortağı Mehmet Baran Demir’in, 2004-2018 yılları arasında üç dönem Fatih Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve şimdi ise AKP İstanbul Milletvekilliği ile AKP Genel Başkan Yardımcılığı yapan Mustafa Demir’in yeğeni olduğu öğrenildi.

DEMİR AİLESİ SESSİZ

BirGün’ün ulaştığı otel yetkilileri bir açıklama yapmadı. Mehmet Baran Demir’in avukatı ise “İçki ruhsatımız var.” dedi. AKP’li Mustafa Demir’in danışmanları da “Dönüş yapacağız” deseler de bir açıklama yapmadılar. AKP’li Fatih Belediyesi yetkilileri ise “Otelin ruhsat işlemleri 2018’den önce yapılmış. Evraklarımıza göre oteldeki kat yüksekliği kaçak değil. İçki ruhsatı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş” dedi. Fatih Belediyesi yetkililerin açıklamasında göre, otelin ruhsat işlemleri Mustafa Demir’in belediye başkanlığı döneminde yapıldı. “Yeğen Mehmet Baran Demir, amcası Mustafa Demir’den aldığı ruhsatla mı kat çıktı?” sorusu ise yanıtsız kaldı.