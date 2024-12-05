İçki pahalı diye yüzey temizleyici içen kişi hastanelik oldu: "Beni 15 gün idare ediyor"

İstanbul Arnavutköy'de içki fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki bir kişi, internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyici içerek hastanelik oldu. Şahsın doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.

Güncel 05.12.2024 14:00 Giriş: 05.12.2024 14:00

Güncelleme: 05.12.2024 14:06 Kaynak: İHA

A- A A+