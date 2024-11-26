İçki ve sigaraya yine zam geliyor
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve içkiye zam yapılacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sigara ve içkiye yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara ve içkiye zam yapılacağını açıkladı.
İçkiye yüzde 20 ile 28 oranında zam yapılacağını, sigaraya yapılacak zammın oranının henüz belli olmadığını belirten Aybaş, "Vergi Mükellefi olan akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun. Alkollü içkilere yüzde 20-28 arası zam bekleniyor" dedi.
Alkollü içkilere %20-28 arası Zam bekleniyor.— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) November 26, 2024
Vergi Mükellefi olan Akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/66YE5HHYV2
İçki ve sigaraya son olarak eylül ayında da zam yapılmıştı.