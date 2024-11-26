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İçki ve sigaraya yine zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve içkiye zam yapılacağını duyurdu.

Güncel
  • 26.11.2024 18:07
  • Giriş: 26.11.2024 18:07
  • Güncelleme: 26.11.2024 18:15
Kaynak: Haber Merkezi
İçki ve sigaraya yine zam geliyor

Sigara ve içkiye yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara ve içkiye zam yapılacağını açıkladı.

İçkiye yüzde 20 ile 28 oranında zam yapılacağını, sigaraya yapılacak zammın oranının henüz belli olmadığını belirten Aybaş, "Vergi Mükellefi olan akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun. Alkollü içkilere yüzde 20-28 arası zam bekleniyor" dedi.

İçki ve sigaraya son olarak eylül ayında da zam yapılmıştı.

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