İçki ve sigaraya yine zam geliyor

Sigara ve içkiye yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara ve içkiye zam yapılacağını açıkladı.

İçkiye yüzde 20 ile 28 oranında zam yapılacağını, sigaraya yapılacak zammın oranının henüz belli olmadığını belirten Aybaş, "Vergi Mükellefi olan akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun. Alkollü içkilere yüzde 20-28 arası zam bekleniyor" dedi.

Alkollü içkilere %20-28 arası Zam bekleniyor.

Vergi Mükellefi olan Akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/66YE5HHYV2 — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) November 26, 2024

İçki ve sigaraya son olarak eylül ayında da zam yapılmıştı.