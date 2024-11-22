İçkili olduğu ortaya çıkmıştı: Tabanca temizlerken bir çocuğu yaralayan polis tutuklandı
Tabanca temizlediği sırada bir çocuğun yaralanmasına neden olan polis, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polisin gözaltı işlemleri sırasında, hastaneye götürülürken yapılan tetkiklerde içkili olduğu belirlenmişti.
Aksaray'da temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden olan polis memuru tutuklandı.
Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında yaşanan olayın ardından gözaltına alınan polis memuru G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen polis memuru, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 8 yaşındaki E.C.D'nin taburcu edildiği öğrenildi.
POLİS İÇKİLİYDİ
Aksaray'da 20 Kasım'da, polis lojmanlarında görevli polis memuru G.Ö'nün temizlediği tabancanın ateş alması sonucu, karşısındaki E.C.D. (8) bacağından yaralanmıştı. Polis memuru, gözaltına alınmıştı.
İHA'nın aktardığına göre, polis, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, burada yapılan tetkiklerde içkili olduğu belirlenmişti.