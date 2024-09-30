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İçkiye zam geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüksek alkol oranı olan içki grubuna (rakı, votka, viski, cin, tekila) yüzde 5 ila 15 oranında zam geleceğini açıkladı.

Ekonomi
  • 30.09.2024 20:40
  • Giriş: 30.09.2024 20:40
  • Güncelleme: 30.09.2024 20:42
Kaynak: Haber Merkezi
İçkiye zam geliyor
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüksek alkol oranı olan içki grubuna (rakı, votka, viski, cin, tekila) zam geleceğini açıkladı.

Tele1’in haberine göre; Dündar, zammın yüzde 5 ila 15 oranında olacağını kaydetti.

Dündar, zamlı tarifelerin ekim ayının ilk haftası itibarıyla geçerli olmasını beklediğini söyledi.

BİRA GRUBUNA ZAM BEKLENTİSİ YOK

Biraya yönelik henüz zam beklentisinin olmadığını belirten Dündar, firmaların fiyatları yılbaşından sonra güncelleyebileceğini bildirdi.

SON ZAM TEMMUZDA GELMİŞTİ

Öte yandan ağır alkollü içki grubuna yönelik yüzde 20-25 civarındaki son zam, 6 Temmuz’dan itibaren uygulanmıştı.

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