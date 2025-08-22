iCloud Fiyatları | iCloud+ 50 GB, 200 GB ve 2 TB Ne Kadar?

iCloud kullanıcıları, ek depolama alanı ihtiyaçlarını gözden geçirmeye başladı. Özellikle temel kullanıcılar için uygun fiyatlı olan 50 GB paketin ciddi oranda zamlanması, alternatif depolama çözümlerinin araştırılmasına sebep olabilir. Aşağıda, Apple’ın sunduğu tüm iCloud+ paket fiyatlarını güncel haliyle derledik.

İCLOUD+ TÜRKİYE GÜNCEL FİYATLAR (AĞUSTOS 2025)

Apple’ın resmi destek sayfasına göre, Türkiye’de iCloud+ abonelik ücretleri şu şekilde güncellendi:

50 GB 39,99₺

200 GB 129,99₺

2 TB 399,99₺

6 TB 1.299,99₺

12 TB 2.499,99₺

Not: 6 TB ve 12 TB planlarının fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İCLOUD+ ULUSLARARASI FİYATLARLA KARŞILAŞTIRMA

Apple’ın global destek sayfasında yer alan verilere göre; dünya genelinde iCloud+ fiyatları şu şekildedir:

50 GB: 0,99 USD / 0,99 €

0,99 USD / 0,99 € 200 GB: 2,99 USD / 2,99 €

2,99 USD / 2,99 € 2 TB: 9,99 USD / 9,99 €

Bu da Türkiye’deki fiyatların döviz bazında oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

ZAM ORANI VE NEDENLERİ

Yaklaşık yüzde 60 oranındaki bu zam, kullanıcılar tarafından "Apple’ın ekosistem hizmetlerine erişim zorlaşıyor" şeklinde değerlendiriliyor. Resmi açıklama olmamakla birlikte, uzmanlar bu durumu ülke ekonomisine ve kur dalgalanmalarına bağlıyor.