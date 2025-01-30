İçme suyu arıtma tesisinde 'kimyasal madde' şüphesi: Yalova'da sular kesildi

Yalova'da gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi sonrası il genelinde sular kesildi.

Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatılırken jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma başlattı.

Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük cep telefonu kamerasına yansırken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" dedi.

Yalova genelinde yaşanan su kesintisiyle ilgili değerli hemşehrilerimizi bilgilendirmek istedim.



Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/bYnIiWo2c9 — Mehmet Gürel (@mehmetgurel77) January 30, 2025

BELEDİYEDEN YURTTAŞLARA MESAJ

Öte yandan Yalova Belediyesi tarafından yurttaşlara gönderilen mesajda teknik temizlik ve idari soruşturma sürecinin devam ettiği, analizler yapıldıktan sonra su akşının sağlanacağı belirtildi:

"Şehrimizde tedbiren yaşanan su kesintisiyle ilgili, teknik temizlik ve idari soruşturma süreci devam etmektedir. Dış etkenlerden kaynaklı ''köpüklenme'' vakasıyla ilgili temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Halk Sağlığı ekipleri tarafından gerekli analizler yapıldıktan sonra, şebekelerimize tekrardan su akışı sağlanacaktır."

ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANLARININ TELEFONLARI İNCELENİYOR

Yalova Valiliği'nden alınan bilgiye göre de gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı sonrası il genelinde suların tedbir amacıyla kesildiği belirtildi.

Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgilerinin olabileceği şüphesiyle jandarma karakolunda ifade verdikleri ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4 GÜN ÖNCE MAVİ RENKLİ SU GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Yalova'da 4 gün önce de Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde rögar kapağından mavi renkli su taştığı görüntülenmişti.

Yapılan incelemeler sonrası valilik, yağmur sonucunda oluşan atık suyun kanalizasyona karışarak mavi renk almasının gıda boyasından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıklamıştı.