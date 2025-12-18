İçme suyunda arsenik tehlikesi: Isparta alarm veriyor!

Türkiye’de kuraklığın etkisiyle su kaynakları hızla azalırken, Isparta’da içme suyuna ilişkin ölçümler ciddi bir sağlık riskine işaret ediyor.

Yapılan analizlerde arsenik oranının ulusal ve uluslararası sınırların çok üzerine çıktığı görülürken, uzmanlar uzun süreli arsenik maruziyetinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Gazeteci Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde özellikle Isparta’daki içme suyunda arsenik tehlikesini ele aldı.

Ölçümleri aktaran Öztürk, AKP'li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Öztürk, göllerin hızla kuruduğunu, birçok ilde içme suyunun alarm verdiğini ancak tasarruf konusunda yeterli adım atılmadığını vurguladı. Türk Standartları Enstitüsü, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı’na göre içme suyunda kabul edilen arsenik oranı yüzde 0,01 iken, Isparta’da bu oranın bazı ölçümlerde yüzde 15-16’ya kadar çıktığına dikkat çekti. Uzun süre arsenikli su kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlattı.

Yazıda, İl Sağlık Müdürlüğü’nün su numunelerini Eğirdir Gölü’nden değil, şebeke çıkışlarından aldığı, numune öncesi belediyeye bilgi verildiği, buna rağmen sonuçların olumsuz olduğu ifade edildi. Resmi verilere göre alınan 513 numuneden 176’sının içme suyu olarak uygun olmadığı bilgisi paylaşıldı. Bu verilerin hâlen İl Sağlık Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

CHP Milletvekili Yalım Halıcı’nın, Eğirdir Gölü’nde su seviyesi düştükçe dipteki azot ve arseniğin suyu zehirlediğine yönelik uyarılarına da yer verildi. Gölün derinliğinin 9 metreden 4 metreye düştüğü, bilinçsiz sulama ve tarımsal faaliyetlerin sorunu büyüttüğü aktarıldı.

AKP'li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise Öztürk’e yaptığı açıklamada, şehirde yılda 23 milyon metreküp su kullanıldığını, bunun 13 milyonunun Eğirdir Gölü’nden sağlandığını söyledi. Göldeki su seviyesinin kritik düzeye indiğini söyleyen Başdeğirmen, arsenik oranlarının bazı noktalarda yüzde 11-12 seviyelerinde görüldüğünü, bunun kısa süreli dalgalanmalar olduğunu söyledi.

"BEN SUYUMU ÇEŞMEDEN İÇİYORUM"

Arıtma ilaçlamasının artırıldığını, yeni arıtma tesisi için 500 milyon liralık ödenek ayrıldığını ve ihale sürecinin başlayacağını açıklayan Başdeğirmn, şebeke suyunun içilebilir olduğunu savunarak, kendisinin de çeşme suyu içtiğini ifade etti:

"Kuraklık ortaya çıkınca Türkiye genelinde tabii ki herkes gibi biz de bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Hatta bir kez de ceza da yedik. Ama hemen düzelttik. Değişik yerlerden su numuneleri alıyoruz. Bunları Sağlık Bakanlığı’yla paylaşıyoruz, takip ediyoruz. Valimiz, milletvekillerimiz de arıtma tesisinin bir an önce çalışması için gayret gösteriyor. O zaman daha sağlıklı suya ulaşmış olacağız. Şu andakine sağlıksız diyemem. Çünkü ilaçlıyoruz. İçmede, kullanımda herhangi bir sorun yok. Bugüne kadar bir tek dahi ishal veya buna benzer sudan kaynaklanan herhangi bir rahatsızlık bize gelmedi. Bu da önemli bir şey. İçilebilir durumda sularımızı veriyoruz. Ben suyumu çeşmeden içiyorum. Onun için burada Allah’ın izniyle herhangi bir sonun yok. Bu konuda çok hassasız.”

Saygı Öztürk, tüm bu tabloya rağmen Göller Bölgesi’nde durumun giderek kötüleştiğini vurgulayarak, Burdur’daki durumu da inceleyeceğini belirtti.