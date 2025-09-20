İçme suyunu sıfıra indirmişti: Sazlıdere'de konut projesi onaylandı

Kanal İstanbul projesi güzergahındaki konut inşaatları hızla devam ediyor. Bu alanlardan biri de İstanbul’da yaklaşık 750 bin kişiye su sağlama kapasitesi olan Sazlıdere Su Havzası’na yapılan TOKİ konutları. Bölgedeki Sazlıdere Barajı'nın içme suyu için kullanımını yüzde 100’den yüzde 0’a indiren proje tüm itirazlara rağmen sürüyor.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre 12 Eylül'de 12 bin konut için başlayan ÇED süreci tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üç farklı şekilde yapılan başvurulara bir ay geçmeden “ÇED gerekli değildir” onayı verdi. Bakanlığa sunulan ÇED dosyalarına göre, ilk başvuru Sazlıbosna’daki 13, 14 ve 15’inci bölge için yapıldı. Bu üç bölge için toplamda 14 milyar 694 milyon 903 bin TL harcanacak. 13’üncü bölgenin birinci etabında 928 konut yapılacak. Bu konutların yanı sıra altı adet dükkânlı ticaret merkezi, sağlık tesisi ve ilkokul inşa edilecek. İkinci etapta ise 761 konut, sekiz dükkânlı ticaret merkezi ve cami yapılacak.

14’üncü bölgenin birinci etabında ise 1003 konut inşa edilecek. Konutların yanında cami de yapılacak. İkinci etabında da 1124 konutlu bina olacak. Bunun içerisinde 30 dükkân dahil edilecek. Bir ilkokul ve yine bir cami de buraya inşa edilecek.

15’inci bölgede de 1265 konut ve 76 dükkân yapılacak. Buna ek olarak 24 derslikli ilkokul ve 300 kişilik cami de inşa edilecek. Bir diğer başvuru da 16 ve 17’nci bölgeler için yapıldı. Buralarda toplam 4 bin 876 konut inşa edilecek. Bu projeye 14 milyar 503 milyon 747 bin TL harcanacak. 16’ncı bölgenin birinci etabında 1045 adet konut yapılacak. 17’nci bölgenin üç etabında ise 2 bin 968 konut yükselecek.

Son başvuruya göre de 18’inci bölgede iki farklı etapta projeler hayata geçiriliecek. Birinci etapta 1026 konut ve 12 dükkân yapılacak. İkinci etapta da 1109 konut ve 12 konut inşa edilecek

İHALELER YANDAŞLARA

Bölgede arka arkaya gerçekleştirilen ihaleleri ise iktidara yakın şirketler alıyor. Bu zamana kadar gerçekleştirilen ihalelerden en yükseğini 6 milyar 745 milyon TL ile Prestij İnşaat ve ortakları, aldı. Ardından 5 milyar 99 milyon TL ile İntek İnşaat, 4 milyar 776 milyon TL’lik ihaleyle AKP'den Muş milletvekili aday adayı olan Mehmet İkbal Ballı geldi. Onu 4 milyar 793 milyon TL ile AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisi Macit Haldız’ın sahibi olduğu Haldız İnşaat, 4 milyar 601 milyon TL’lik üç ayrı ihaleyle Baş Yapı İnşaat takip etti. AKP’li eski meclis üyesi Hamdi Kahraman’a ait Kahraman İnşaat 4 milyar 470 milyon TL’lik ihale aldı.

İSKİ'DEN İTİRAZ

İSKİ, Sazlıdere Barajı havzasındaki TOKİ inşaatına ilişkin hazırladığı tebligatta “Söz konusu yapının İstanbul’a su temin edilen içme suyu havzası için zararlı yapı statüsünde olduğu, bu alanda söz konusu yapılara izin verilebilmesinin mümkün olmadığı, bu sebeple yapıların derhal yıkılması gerektiği, tarafınızca yıkılmaması halinde ilgili kurumlarca yıkılacağı” ifadelerine yer vermişti. Çevre Mühendisleri Odası ise yaptığı açıklamada “Sazlıdere Barajı kıyısında devam eden inşaat projeleri ivedilikle durdurulmalı, Barajın içme suyu maksatlı kullanımı garanti altına alınmalıdır” demişti.