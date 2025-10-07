İcra daireleri doldu taştı: 7,7 milyon yeni dosya açıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, artış gösteren icra dosyalarına dikkat çekti.

Zeybek, "İcra daireleri doldu taştı. 7,7 milyon yeni dosya açıldı. 1 Ocak–3 Ekim arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 7 milyon 651 bine ulaştı. Her gün on binlerce yeni dosya ekleniyor. Şahlanan ekonomi yersen" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların kredi ve kredi kartı borcunun sadece bir haftada 85 milyar lira arttığını belirten Zeybek'in paylaşımı şu şekilde:

"Çökmüş bir ekonomi. Krediler patladı, faiz yükü arttı, icra daireleri doldu. Batık kredilerde alarm. 489,4 milyar liraya ulaştı. 19–26 Eylül haftasında batık krediler 4,5 milyar lira artarak 489,4 milyar liraya çıktı. Finans sisteminde risk büyüyor.

Borç rekoru. Bireysel krediler ve kart borçları 5,3 trilyon lirayı aştı. Vatandaşın kredi ve kart borcu sadece bir haftada 85,8 milyar lira arttı. 5 trilyon 304 milyar lira ile yeni bir rekor kırıldı. Faiz yükü ezici. 8 Ayda 773,3 milyar lira faiz ödendi. Ocak–Ağustos döneminde vatandaşlar, kredi borçları için 454,5 milyar, kredi kartı borçları için 318,8 milyar lira faiz ödedi.

