İcra dairelerine bir günde 31 bin yeni dosya geldi

Ekonomi Servisi

Hayat pahalılığı nedeniyle kredi kartı kullanarak hayatta kalmaya çalışan yurttaşlar borçları için icralık oluyor. Yurttaşın borç yükü arttıkça icra dosyalarının sayısı da katlanıyor. Her gün binlerce dosya icra dairelerine geliyor.

Alım gücü eriyen, aylık ve maaşları açlık sınırının altında kalan yurttaşlar borçlanmayı geçim aracı haline getirmek zorunda bırakıldı. Borçları, yeni borçlarla kapatılmaya çalışılırken icra dairelerindeki açık halde bulunan, yani derdest dosya sayısı dün 17 Mart itibarıyla 22 milyon 799 bin 37'ye ulaştı.

1 Ocak'tan bu yana icra dairelerine gelen icra iflas dosyalarının sayısı 2 milyon 203 bin 829 oldu. Dün işleme yeni alınan dosya sayısı tam 31 bin 601 oldu.

İcra dairelerine 1 Ocak-14 Mart günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,8 oranında artarak 2 milyon 162 bin oldu. 14 Mart'tan 17 Mart'a kadar geçen 3 günde bu dosyalara tam 40 bin 724 dosya daha eklendi.

Geçtiğimiz yıl derdest halde bulunan icra ve iflas dosyalarının sayısı 1 milyon 251 bin 578 daha az hesaplanmıştı.

İCRA DEMEK DERT DEMEK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan icra iflas dosyaları hakkında açıklama yaparak çiftçi borçlarına dikkati çekti. Gürer, "Resmi veriler gösteriyor ki icra dosyalarında artış durmuyor. Her icra dosyası yeni bir dert, yeni bir sorun demek. Borcu ödeyemeyen için işini varlığını kaybedip zor şartlarda yaşamın başladığının işareti demek. Bu durum yaşanan sorunların da bir göstergesidir. İcra ile çiftçinin de traktörüne dahi haciz uygulanıyor. Çiftçilerin tarımın içinde kalması için en azından toprağının, ekipmanının ve traktörünün icralık olmaması sağlanmalı" dedi. Konuya ilişkin kanun teklifi veren Gürer, "Çiftçi borçları 2027 yılına kadar ötelensin ve faiz alınmasın” çağrısında bulundu.