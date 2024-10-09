İcra dosyaları kabardı, Bakanlık görmezden geldi

Ekonomi Servisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşların tüketici kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili verileri ve bu borçların mahkemelere yansıyan boyutlarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gürer, Bakan Tunç'a 2023 ve 2024 yıllarında haciz işlemleri sonucunda tahsil edilen toplam borç miktarını sordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürer’in önergesine Bakanlığın internet sitesinde söz konusu verilere ulaşılabileceği yanıtını verdi. Ancak internet sitesinde söz konusu veriler bulunmuyor.

Bakan’ın cevap vermemesi üzerine Gürer, kritik konularda somut verilerden çekinildiği yorumunda bulunarak “Rakamların yüksek olması nedeniyle Bakan tarafından açıklamaktan kaçınıldığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, soru önergesini verdiği sırada 77 milyar TL olan takipteki borç tutarının 27 Eylül itibarıyla 90 milyar TL’ye çıktığına dikkat çekerek, “Bu süreç yeni icralar için kapıyı çalıyor” dedi. Gürer, toplam borç yükünde de büyük bir artış yaşandığına dikkat çekti. 2024 yılı başından bu yana yurttaşların bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcunun 763 milyar 942 milyon TL artarak, toplamda 3 trilyon 453 milyar 550 milyon TL’ye ulaştığını vurguladı.

Gürer, özellikle takip altına alınan borç tutarının yılbaşından itibaren 43 milyar 960 milyon TL artarak 90 milyar 79 milyon TL’ye çıktığını, bu artışın yurttaşların kredi borçlarını ödemekte zorlandığını ve finansal yüklerinin her geçen gün daha da ağırlaştığını gösterdiğini hatırlattı.

GÜNDEN GÜNE YÜK AĞIRLAŞIYOR

Bu yıl içinde icra dairelerine gelen 7 milyon 151 bin 598 dosya olmasının sürecin sorunlarını gösterdiği kaydedildi.

Gürer, şunları ifade etti: "Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren hangi varlıklar üzerinden ne kadar icra gerçekleştirildiği süreci yanıtsız kalmıştır. Bankalar tarafından 331 arsa ve tarla satışa çıkarılıyor besi çiftliği, ahır, zeytinlik, gül bahçesi, çiftlik ve bodur elma ağaçları ve kiraz bahçeleri, ekilir tarlalar, ev eşyaları icra daireleri eliyle satışa veriliyor. Bu süreç geçen yılların üzerinde davalara ve icra işlemlerine neden oluyor. Görülen o ki Bakan bu konuda Adalet Bakanlığını ilgilendiren kısımla ilgili verileri vermekten çekinmiş, güncel verileri bugün için vermekten rahatsızlık duymuş. Bu yıl özellikle kasım ayında ürün için verilen çeklerin ödenememesi durumunda sorun daha da derinleşecek görülüyor. Çözüm üretmesi gereken iktidar da sürecin seyircisi olarak çiftçi, besici, üretici yanında durmadı. En azından borç ertelemesi sağlanmalıdır."