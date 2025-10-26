İcra dosyaları kontrolden çıktı

EKONOMİ SERVİSİ

Ekonomik kriz ile nakde erişimdeki zorluklar yurttaşı borca, borç bakiyesinin artması iflasa sürükledi.

Borçluluk krizi, geri ödemeleri neredeyse imkânsız hale getirdi. UYAP verilerine göre mahkemelerdeki icra-iflas dosyası sayısı 25 milyona dayandı. Her gün ortalama 30 bin yeni dosya yurt genelinde icra dairelerinde işleme alınıyor.

UYAP verilerine göre 25 Ekim itibarıyla icra dairelerindeki icra ve iflas dosya sayısı 24 milyon 773 bin 38 oldu. Bu sayı geçen yılın 25 Ekim tarihinde 22 milyon 992 bin 248’di. Yılın başından bu yana dairelere gelen dosya sayısı 8 milyon 510 bin 402 oldu.

Ekim ayında bu sayı 117 bin 550 arttı. Her gün binlerce dosya dairelere geldi. Güncel 25 Ekim verilerine göre cumartesi günü dahi 5 bin 751 yeni icra ve iflas dosyası dairelere geldi. 24 Ekim Cuma günü gelen dosya sayısı 29 bin 553’tü.

Her gün giderek artan icra-iflas dosyalarının dairelerden çıkışı da uzun sürüyor. Ülke nüfusunun neredeyse 4’te birine denk gelecek sayıda dosya dairelerde kapanmayı bekliyor. Yıl başından bu yana kapanarak dairelerden çıkan dosya sayısı ise 5 milyon 994 bin 129’da kaldı.

BORÇ HER HAFTA BÜYÜYOR

Yurttaşın en büyük resmi borçlanma yolu olan banka kredileri ile kredi kartları da adeta patladı. Ödenemediği için bankaların takip listesine aldığı borçların tutarı yükselişini son haftada da sürdürdü. Güncel BDDK verilerine göre 17 Ekim ile biten haftada bankaların takipteki alacakları bir önceki haftaya göre 6 milyar 463 milyon lira arttı. Takipteki borç bakiyesi 515 milyar 73 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 378 milyar 954 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Takipteki borç bakiyesi, bu yılın ilk haftasında 293 milyar 695 milyon liraydı.