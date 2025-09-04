İcra dosyaları tırmanışa geçti

Ekonomi Servisi

AKP’nin yarattığı ekonomik krizin bedelini halk ödüyor. Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki artış sürerken icra ve iflas dosyaları sayısı da sürekli yükseliyor. UYAP verilerine göre 3 Eylül 2025 itibarıyla icra dairelerindeki icra ve iflas dosya sayısı 24 milyon 455 bin 903 oldu. Geçen yıl 3 Eylül’den bu yana yaşanan yükseliş yaklaşık 2 milyon oldu.

Geçen yıl bu tarihteki sayı 22 milyon 693 bin 113’tü. Geçen 365 günde sadece artan sayıya bakarak söylersek bile her gün ortalama 4 bin 829 dosya bu listeye eklendi. Bu yıl içindeki yeni icralık sayısı ise 6 milyon 726 bin oldu. Her gün ortalama 27 bin 679 yeni icra dosyası eklendi.

Benzer bir durum takipteki alacaklar için de geçerli. 22 Ağustos haftasında takipteki tüketici kredilerinin tutarı 95 milyar 698 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 94 milyar 437 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu. Takibe düşen bireysel kredi kartı borcu ise 100 milyar 999 milyon TL’ye çıktı. Sene başında takibe düşen tüketici kredilerinin tutarı 58 milyar 742 milyon TL’si ihtiyaç kredilerinden olmak üzere toplam 59 milyar 756milyon liraydı. Kredi kartlarının tutarı ise 56 milyar 701 milyon liraydı.