İcra-iflas dosya sayısında büyük yükseliş: 24 milyonu geçti!

Ekonomik sıkıntıların arttığı, gerek hane halklarının gerekse şirketlerin nakde ulaşmakta güçlük çektikleri dönemde, yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yaşanan zorluklar, verilere de yansıyor.

MAHKEMELERDEKİ DOSYA SAYISINDA 2 MİLYONDAN FAZLA ARTIŞ

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı İcra İflas istatistikleri, mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısının 20 Ağustos 2025 itibarıyla 24 milyon 441 bine ulaştığını gösterdi. Bu kategoride yılbaşından bu yana mahkemelerdeki dosya sayısındaki artış 2 milyon 185 bin olurken, sadece Ağustos ayının 1’i ile 20’si arasındaki artış 232 bin 155 olarak hesaplandı.

Adalet Bakanlığı’nın UYAP kaynaklı icra iflas istatistiklerine göre 2022 yılı sonrasında 23 milyon 229 bin olan icra dosyası sayısı, 2023 sonunda 21 milyon 308 bine geriledi. İcra dosyası sayısındaki azalma, takip masraflarının yüksekliği gerekçesiyle, 2 bin liranın altındaki icra dosyalarının silinmesinden kaynaklandı.

2 BİN TL’NİN ALTINDAKİ ALACAKLAR TASFİYE EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, 15 Ağustos 2022 öncesi icra takibi başlatılmış olup 2 bin TL’nin altındaki alacakların tasfiye edileceğini söylemişti. Bu kapsamda yaklaşık 10 milyon dosyanın sistemden çıkacağı bildirilmişti. Ekonomide rasyonel politikaların uygulanmaya başlandığı dönemin devamında, parasal sıkılaştırma ile birlikte icra iflas dosyası sayısı 2024 sonunda 22 milyon 256 bine çıktı. Bu yıl ilk çeyreğin sonunda icra iflas dosyası sayısı 729 bin artarak 22 milyon 985 bine yükselirken, ikinci çeyreğin sonu olan 30 Haziran itibarıyla 23 milyon 858 bin oldu.