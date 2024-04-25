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İcra memuru ile avukatları darp eden iş insanı tutuklandı

Bursa’da bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan iş insanı ve beraberindeki bir kişi, icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklandı. Olay karıştıktan sonra kaçan diğer 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Güncel
  • 25.04.2024 20:00
  • Giriş: 25.04.2024 20:00
  • Güncelleme: 25.04.2024 20:04
Kaynak: İHA
İcra memuru ile avukatları darp eden iş insanı tutuklandı
AA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde haciz işlemine giden icra memuru ile 2 avukatı darp ettikleri iddia edilen 4 zanlıdan 2'si gözaltına alınmıştı.

İddiaya göre, dün saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde iş insanı E.A.’ya ait olan eve icraya giden 2 avukat ile 1 icra memurunun darp edildiği olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheliler E.A. ve B.C.K. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen müteahhit iş insanı E.A. ile B.C.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer 2 şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

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