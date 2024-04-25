İcra memuru ile avukatları darp eden iş insanı tutuklandı

Bursa’da bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan iş insanı ve beraberindeki bir kişi, icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklandı. Olay karıştıktan sonra kaçan diğer 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Güncel 25.04.2024 20:00 Giriş: 25.04.2024 20:00

Güncelleme: 25.04.2024 20:04 Kaynak: İHA

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AA