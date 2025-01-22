İcra ve İflâs Kanunu uyarınca yapılacak satışların ilanlarına ilişkin parasal limitler güncellendi

İcra ve İflâs Kanunu uyarınca elektronik ortamda yapılacak satışların usulü hakkında yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2024 yılının Aralık ayındaki yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesini içeren Adalet Bakanlığı’nın Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmaycağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek ilanlara ilşkin limit muhammen bedeli 500.000.00 TL’ye kadar olanlar 925.000.00 TL’ye, satışın yapılacağı yerde yayımlanan resmi ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde yapılacak ilanlara ilşkin parasal limit muhammen bedeli 500.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.000.000,00TL’nin altında olanlar 925.000,00 TL’nin üzerinde ve 3.710.000,00TL’nin altında olanlar olarak ve bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiili satışı elli bin adedin üzerinde olan resmi ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılan ilanlara ilişkin parasal limit muhammen bedeli 2.000.000,00 TL ve üzerinde olanlar için 3. 710.000,00 TL ve üzerinde belirlendi.

Adalet Bakanlığı'nın yürüteceği tebliğ 1 Şubat 2025 tarihinden geçerli olacak.