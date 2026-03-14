İcra ve iflas sayısındaki artış Meclis gündemine taşındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ekonomik kriz nedeniyle icra ve iflas dosya sayısının arttığına dikkati çekerek, "Artan icra dosyası sayısının azaltılması ve yurttaşların borç sarmalından çıkarılması amacıyla Bakanlığınız tarafından yürütülen veya planlanan herhangi bir yasal veya idari düzenleme var mıdır?" sorusunu yöneltti.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, icra ve iflas oranındaki artışa dair Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçlanmak zorunda kaldığını ancak artan yaşam maliyetleri ve düşen alım gücü nedeniyle bu borçların ödenememesi sonucunda icra takiplerinde ciddi artış yaşandığını belirten Tanrıkulu, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) verilerine göre Türkiye genelinde toplam icra ve iflas dosyası sayısının 24 milyonu aştığını, günlük ortalama 26 bin 500 yeni icra dosyasının açıldığını kaydetti.

Tanrıkulu, "İcra takiplerinin önemli bir bölümünün lüks tüketimden değil; kira, elektrik, su, doğal gaz, kredi kartı ve temel ihtiyaç harcamalarından kaynaklandığı yönündeki tespitler, Türkiye’de derin yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne sermektedir" dedi.

Gürlek’e şu sorular yöneltildi: