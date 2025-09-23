İcradan satılık üretim araçları

Melisa AY

Daralan imalat sanayinde üretim durmakla kalmadı, atölye ve fabrikalar borçla işlemez hale geldi. Ülkenin dört yanından, üretimde kullanılan araç ve ekipmanlar borçluluk nedeniyle haczedilerek icradan satışa açıldı. Fabrikalar ve üretim merkezlerinin yanı sıra araçlar da borç karşılığı satılıyor.

‘Mali darboğaz’ı gerekçe göstererek yapılan konkordato başvuruları fırlarken imalatta iflaslar da arttı. Konkordatotakip’in verilerine göre Temmuz 2018’den bu yana 480 inşaat şirketi konkordato ilan ederken bu sektörü 316 ilanla tekstil, 113 ilanla metal sektörleri izledi. Bu dönemde 105 gıda şirketi ile 97 mobilya şirketi de mahkemelerden konkordato kararı aldı.

ÖDEME KRİZİ

Krediye erişimin zorluğu ve yüksek faiz de borçların geri ödenmesini neredeyse imkânsız hale getirdi. İcra ve iflas daireleri onlarca aracı açık artırmaya çıkardı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin güncel temmuz raporuna göre ticari kredilerde tasfiye olunacak alacaklar yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41 artan kredilerde imalat sanayi öne çıktı. Bankaların kullandırdığı ticari kredilerin yüzde 31’ini oluşturan imalat sanayinin kredi borçları, 5 trilyon 62 milyar lira olarak hesaplandı. İnşaat sektörünün kredilerdeki payı yüzde 9 ile 1 trilyon 447 milyar liraya ulaşırken bu sektör, yüzde 4,7 ile tasfiye olunacak alacak oranının en yüksek olduğu sektör oldu. İmalatta tasfiye olunacak alacaklar bir yılda yüzde 112, inşaatta yüzde 41 yükseliş kaydetti.

MAKİNELER HARAÇ MEZAT

UYAP’ta güncel olarak 50 ayrı inşaat malzemesi açık artırması bulunurken Bilecik, Sivas, Maraş, Antalya gibi pek çok ilde bu malzemelerin haczedildiği görüldü. Tekstilde de onlarca makine haczedildi.

Bursa İflas Müdürlüğü, 17 ayrı tekstil boya makinesini 4 milyon 16 bin 500 lira muhammen bedelle satışa açtı. Tekstil üretimiyle öne çıkan kentte dokuma makineleri de icra dairelerinin açık artırmayı tamamlamasını bekliyor. Sadece 1 fabrikadan 9 dokuma makinesi, tanesi 120 bin liradan borçların karşılığında satılmayı bekliyor.

İcra daireleri, tekstil makinelerinin yanı sıra, haczedilen tekstil mamullerini de satışa çıkardı. Afyon’da da ödenmeyen borçlar nedeniyle icradan 49 adet üretim makine ve ekipmanının yanı sıra, 81 adet endüstriyel dikiş makinesi de satışa çıktı. Balıkesir’de metal işleme, İzmir’de endüstriyel gıda ve mutfak, Kocaeli Gebze’de press, Erzincan’da taşıma ve delme makineleri için ilanlar verildi.

UYAP’a göre yurdun dört yanından 88 ayrı icradan satılık sanayi makinesi ilanı teklif bekliyor. Satışların toplu gerçekleşmesi nedeniyle borç yüzünden haczedilen üretim ekipmanlarının sayısı binleri buluyor. Makine ilanlarından 22’si, yani tüm ilanların 4’te 1’i ise tekstil makinelerinin toplu veya ayrı ayrı satışından meydana geliyor. Düzce’de ahşap ve mobilya endüstrisinde kullanılan 18 adet makine de haczedildiği fabrikada satışı bekliyor. Manisa Salihli’de borçlu zeytinyağı fabrikasından satılan makineler de 1 milyon 450 bin lira muhammen bedelle açık artırma teklifi için listelendi.