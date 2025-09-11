İcralıklar artarken hedef daha fazla koparmak

Ekonomi Servisi

Ülkede 9 Haziran 1932 yılından bu yana yürürlükte olan İcra ve İflas Kanunu'nda değişime gidilmesi hedefleniyor. Önceki gün TGRT’de yayımlanan habere göre yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte maaşlara koyulabilen haciz sınırı yüzde 60'a kadar yükseltilebilecek. Halihazırda yürürlükte olan düzenlemede yüzde 25’lik kesinti yapılabiliyor.

Taslak metin yasalaşırsa gelire göre şu oranlarda haciz uygulanabilecek:

• Geliri net asgari ücret kadar olanlar için gelirinin onda biri.

• Geliri net asgari ücretin iki katına kadar olanlar için gelirinin onda ikisi.

• Geliri net asgari ücretin üç katına kadar olanlar için gelirinin onda üçü.

• Geliri net asgari ücretin beş katına kadar olanlar için gelirinin onda dördü.

• Geliri net asgari ücretin yedi katına kadar olanlar için gelirinin onda beşi.

• Geliri net asgari ücretin dokuz katı ve fazla olanlar için gelirinin onda altısı.

Buna göre örneğin asgari ücretin yedi katı olan 154 bin 728 TL maaş alan bir kişinin aldığı ücretin yarısına yani 77 bin 364 TL’sine haciz konulabilecek. Mevcut uygulamada en fazla 38 bin 682 TL kesilebiliyor. Asgari ücretin 9 katı olan 198 bin 96 bin TL maaş alan bir kişiden ise 119 bin 361 TL kesinti yapılabilecek.

Peki AKP bu hazırlığı yaparken icralıkların ve ödenmemiş borçları nedeniyle takibe düşenlerin durumu ne? Resmi verilere bakalım. Son genel seçimlerin gerçekleştiği tarihten bir gün sonra yani 15 Mayıs 2023’te icra dairelerinde icra ve iflas dosya sayısı 21 milyon 883 bin 67’ydi. Aradan geçen 2 yılı aşkın zamanda ne oldu? Önceki günkü verilere göre dosya sayısı tam 24 milyon 515 bin 328 oldu. Aradaki fark tam 2 milyon 632 bin 261. Sadece önceki gün gelen yeni dosya sayısı bile 44 bin 806.

Biraz daha geriye gidelim. Başkanlık sistemine geçilen güne yani 25 Haziran 2018’e. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sisteme geçilmeden önce yaptığı propagandada hep ekonominin şahlanacağını söylüyordu. Dönüp baktığımızda 25 Haziran 2018’de icra ve iflas dosya sayısı 19 milyon 122 bin 814’tü. Bu tarihle kıyaslandığında ise aradaki fark 5 milyon 392 bin 514’tü. Yani ekonomiyi şahlandıramayan Erdoğan iktidarı, şimdi de bedeli icralık olan halka ödetmek istiyor.