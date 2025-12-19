ICRYPEX'in sahibi hakkında müebbet hapis talebi

ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer’e Avukat Göksu Çelebi’nin ölümüne sebep olduğu suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

İddianamede İçer hakkında “kadına karşı olası kastla öldürme” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” iddiasıyla müebbet hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDE ÇARPICI DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da, avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı ve ölümüne neden olduğu öne sürülen tutuklu İçer hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Çelebi'nin Ankara'da avukat olarak görev yaptığı, İçer'in ise İstanbul'da finans alanında faaliyet gösterdiği, tarafların 2024'ün sonlarına doğru "Linkedln" isimli iş ve kariyer odaklı uygulama üzerinden tanıştıkları ifade edildi.

Şüphelinin Ankara'ya giderek maktulle buluştuğu, taraflar arasında yakın arkadaşlık ilişkisinin başladığı, bir süre sonra maktulle İstanbul'da tekrar buluştukları, olayın meydana geldiği yerde tarafların 3 gün birlikte kaldıkları kaydedilen iddianamede, şüphelinin yaklaşık 18 ay önce uyuşturucu almak için iletişime geçtiği hattı arayıp, uyuşturucu madde almak istediğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, İçer'in 20'li yaşlardaki bir kişiden yaklaşık 8 gramlık uyuşturucuyu 800 dolar karşılığında satın aldığı, 13 Temmuz'da şüpheli tarafından temin edilen uyuşturucuyu maktul ve şüphelinin birlikte kullandıkları, bir gün sonra öğle saatlerinde tekrardan maktul ile şüphelinin bunu kullanmaya devam ettikleri belirtildi.

Yarım saat ile kırk beş dakika aralıklarla akşama kadar uyuşturucu kullanıldığına dikkati çekilen iddianamede, maktulün akşam saatlerinde son olarak bunu kullanmasıyla titremeye başladığı, titremelerin artmasıyla şüphelinin 112'yi aradığı, daha sonra maktulün ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldığı, ailesinin gelmesiyle şüphelinin hastaneden ayrıldığı anlatıldı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüphelinin telefon incelemesinde, fotoğraf kısmında uyuşturucuya benzer görüntüler tespit edildiği, İçer'in olay günü yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye "Nabız 22'ye düşerse ne olur? Aşırı doz kokain kullanımı, 15 dakika nabız durmasının nasıl hasarı olur? Yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrasında oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü, yoğun bakımda olan birinin gözünü bantlatmışlar, neden?" şeklinde arama yaptırıp cevap aldığının görüldüğü vurgulandı.

Şüpheli İçer'in daha önceden de kokain satın aldığı kişiyle iletişime geçerek kendisine ait araçla uyuşturucu satıcısının yanına gittiği, 8 gram gelen maddeyi temin ettiği, ardından kendisine ait Kireçburnu'ndaki ikamette maktul ile İçer'in iki gün boyunca bunu kullandıklarının altı çizilen iddianamede, "kokain" isimli uyuşturucunun tek doz kullanımı dahi ölümcül risk taşımasına rağmen şüphelinin maktulün daha önceden bunu kullanıp kullanmadığını bilmeden, kullanmasına imkan sağlayarak (uyuşturucu madde temini ve yer temini) bu durumu kolaylaştırdığına işaret edildi.

İddianamede, maktul hakkında Türkiye'de yapılan araştırmada uyuşturucu kullanıma bağlı herhangi bir kayda rastlanılmadığı, şüphelinin tehlikeli maddenin öldürücü nitelikte olduğunu biliyor olması ve maktulün ölebileceğini öngörmesine rağmen bunu temin ederek kullanması için vermesi sebebiyle "olası kastla insan öldürme" ve uyuşturucu maddeyi temin ederek başkalarına vermek suretiyle üzerine atılı "uyuşturucu madde ticareti" suçunu ayrı ayrı işlediği aktarıldı.

Şüpheli Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kadına karşı olası kastla öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası ile 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Çelebi 14 Temmuz tarihinde uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Mağdur yoğun bakım ünitesinde komaya girmiş ve daha sonra hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelebi’ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da gözaltına alınan İçer 28 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Gökalp İçer, ICRYPEX kripto para borsasının Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Icrypex hakkında 30 Temmuz 2025'te adli işlem gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın hazırladığı rapor üzerine Gökalp İçer ve Icrypex'e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıkları, araçları, taşınmazları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.