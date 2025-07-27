ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer'in gözaltına alındığı bildirildi

ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer'in gözaltına alındığı bildirildi.

Geçen günlerde İstanbul Maslak’taki rezidansında genç bir kadın avukatla birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve gece boyunca kriz geçiren kadının hastaneye kaldırıldığı ve beyin ölümünün gerçekleştiğine ilişkin haberlerle gündeme gelen kripto borsası ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İçer, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçer’in “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla şüpheli olarak soruşturulduğunu duyurdu.