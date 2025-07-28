ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer tutuklandı

ICRYPEX kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Geçen günlerde İstanbul Maslak’taki rezidansında genç bir kadın avukatla birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve gece boyunca kriz geçiren kadının hastaneye kaldırıldığı ve beyin ölümünün gerçekleştiğine ilişkin haberlerle gündeme gelen kripto borsası ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İçer, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.