ICRYPEX sunar: Azerbaycanlı diplomatlara ‘saadet vurgunu'

Azerbaycanlı diplomatlar, Türkiye’de yüksek kar vaadiyle yaklaşık 350 bin dolar dolandırıldı. Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılanlar arasında kripto para şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer yer alıyor.

Azerbaycanlı diplomatlar, kripto para şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer’ce ‘yüksek kar’ vaadiyle dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. İçer ve beraberindeki Azerbaycanlıya 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TRT’nin haberine göre İçer, uluslararası bir fuarda tanıştığı Murat Şirinov’u şirketinde SGK’lı bir çalışan olarak gösterdi. Şirinov da Azerbaycan’da tanıdığı bir bankacı aracılığıyla Azerbaycanlı diplomatlara ulaşarak kendisini SGK’da çalışan bir kamu görevlisi olarak tanıttı.

Bu şekilde güven kazanan Şirinov, ilk olarak Azerbaycanlı bir diplomattan yüksek kar marjı teklif ederek elden para aldı. Şirinov, daha sonra diplomatın telefonuna yüklediği uygulamayla bu parayı takip edeceğini söyledi.Diplomatın hesabına birkaç ay sonra ‘kar marjı’ denilerek bir miktar para yatırıldı.

Diplomat, kısa sürede bu kadar kar marjı elde edince Azerbaycan’daki meslektaşlarına da tavsiye etti. Bu şekilde sisteme 2 Azerbaycanlı diplomat daha dahil oldu.

Bu diplomatlar, toplamda 350 bin doları Şirinov’a elden parça parça teslim etti. Ancak diplomatların hesabı bir süre sonra sıfırlandı ve bir daha Şirinov’a ulaşamadı.

Ardından mağdurlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Yapılan incelemelerde diplomatların telefonlarına yüklenen uygulamalarda herhangi bir para akışının olmadığı tespit edildi.

Gökalp İçer ve Şirinov hakkında ‘bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.