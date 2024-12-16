İçsel huzura müzik yoluyla ulaşıyorum

Ezgi Can CEYLAN

Tanbur ve vokalde Hakan Dedeler, vurmalı çalgılarda Engin Gürkey, gitarda Erdinç Şenyaylar… Üç usta müzisyeni yan yana getiren, Üç Hisar, Türk müziğinin geleneksel ve modern unsurlarını harmanlayan eserlerle dikkat çekiyor. ‘Aşk-ı Âlem’ isimli albümü Kalan Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluşturan grup dinleyicinin beğenisiyle karşılandı. En son “İlk Göz Ağrımdan Beri” isimli parçasının Kızılcık Şerbeti dizisinde çalması vesilesiyle milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Grubun kurucularından Hakan Dedeler, müzik çalışmalarının yanı sıra ‘Müzik İstanbul’ isimli yeni kitabıyla okurlarla buluştu. Dedeler ile sanata serüvenini konuştuk.

Müzik sanatına olan ilginiz nasıl başladı?

Çok küçük yaşlarda müziğe ilgim başlamış. Ailemin gözlemine göre ses çıkarabileceğim şeylerle ritim tutuyormuşum. İlk defa ilkokulda sesimi müzikal olarak kullanabildiğimi fark ettim ve okulun yapmış olduğu birçok etkinlikte sesimle yer aldım diyebilirim. Sonrasında süreç akademik olarak gelişti tabi…

Müziğimizin büyülü enstrümanlarından tanbur ile nasıl tanıştınız?

Akademik olarak ilk müzik eğitimimi 2004 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde aldım. Sivas’ta okuduğum dönemde Türk müziği üzerine çalışmalar gerçekleştiren keman öğretmenim Prof. Dr. Erol Başara ile müzik çalışmalarıma başladım. Keman dışında aynı zamanda tanbur da icra ederdi. Tanburun sesinden çok etkilendim ve tanbur sazıyla üniversite dönemimde tanıştım. Bu tanışma sonrasında tanbur ile ilgili araştırmalar yaptım. Kaydedilen albümleri dinledim görüntülü kayıtları seyrettim ve en çok etkilendiğim an Tanburi Necdet Yaşar belgeseli oldu ve tanburdan çıkardığı ses ve tondan çok etkilendim. O günden itibaren karar verdim ve “Ben de tanbur icra etmeliyim” dedim. Bu karar sonrasında bir yıllık eğitimim sonrasında Sivas’taki eğitimimi yarıda bırakarak Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimime başladım. Burada enstrüman olarak tanbur sazını seçtim.

ANADOLU KÜLTÜRÜYLE YETİŞTİM

Geleneksel müzik tarzını seçmenizdeki etkin rol neydi?

Anadolu kültürü ile yetişmiş bir insanım. Türküler her zaman hayatımda olmuştur. Aslında yaşamış olduğum hayatın ve beslendiğim kültürün yansıması diyebiliriz. 2 sevgimi bir araya getirdim tanbur ve türküleri… Ve son dönemlerde kendi beste çalışmalarıma da yoğunluk verdim.

Müzik sizin için mesleki ve teknik anlamlarının dışında ne anlam ifade ediyor?

Müzik hayatımın en büyük manevi besin kaynağı, içsel huzura müzikle ulaşıyorum. Doğayı dikkatli dinlediğimizde müziğin derinliklerini idrak edebiliriz. Önemli olan müziği yaşam ile bütünleştirmek. Evrenin bu sihirli dilini doğru kullanmak için müzik en güçlü lisandır.

Müzik İstanbul’un kitabınızın çıkış noktası ne oldu?

İstanbul’u çok seviyorum. İcra etmiş olduğum tanburda İstanbul’a ait bir enstrüman. Böyle kültür metropolü bir şehrin kendi müzik kültürü olması ve bu kadim şehirde yaşayan diğer müzik kültürlerinin ‘Müzik İstanbul’ isimli bir eserde buluşması gerektiğini düşündüğüm için böyle bir eseri hazırladım. Temel sebep İstanbul’un müzik kültürünün derli toplu bir eserde bir arada olması düşüncemdir.

Kurucu üyesi olduğunuz 3 Hisar müzik grubunuz var, ondan da bahseder misiniz?

3 Hisar grubumuzu 2016 yılında İstanbul’da kurduk. Müziklerimizi konserler vererek dinleyicilerimiz ile paylaştık ve dinleyicilerimizden aldığımız motivasyon ile 2018 yılında ilk albümümüz Hemhâl’i yayınladık. 2022 yılında ise 2. albümümüz Aşk-ı Âlem’i Kalan Müzik etiketiyle dinleyicilerimizle buluşturduk. İlk albümümüzde yorumladığımız İstanbul isimli eser ile geniş bir kitleyle buluşma şansımız oldu. Konserlere devam ediyoruz, bütün müzik severleri de bekleriz.

3 Hisar müzik grubunuz ile çıkardığınız “İlk Göz Ağrımdan Beri” isimli yeni şarkınızı Kızılcık Şerbeti dizisi vesilesiyle tüm Türkiye dinlemiş oldu geri dönüşler nasıl oldu?

Yeni şarkımız “İlk Göz Ağrımdan Beri” değerli Emre Aksu’nun 3 Hisar müzik grubumuzu düşünerek bestelediği bir eser idi. Eseri hem sözleri hem de melodisi ile çok beğendim ve duygusunu kendimde hissedebildiğim için okudum. Aranje büyük gitar üstadımız Erdinç Şenyaylar’a ait şarkı bütünüyle güzel oldu çok içimize sindi gerçekten Kızılcık Şerbeti dizisi vesilesiyle de büyük bir kitleye ulaştı geribildirimler çok güzel Apple müzik platformunda 5 farklı listede yer aldı Spotify müzik platformunda en iyi çıkış yapanlar listesinde yer aldı.