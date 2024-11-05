İdam edildiği duyurulmuştu: İran'dan Alman asıllı Cemşid Şarmehd hakkında yeni açıklama

İran Almanya vatandaşı Cemşid Şarmehd'in idam edilmeden önce yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, basına yaptığı açıklamada, İran'da terör eylemleri düzenlemekten suçlu bulunan İran-Almanya çifte vatandaşı Şarmehd'in idam edildiğinin duyurulmasının ardından Alman hükümetinden gelen tepkileri değerlendirdi.

İran yargısının "bağımsız" olduğunu söyleyen Cihangir, "Hiçbir yabancı ülkeye ülkemizin yargı süreçlerine müdahale hakkı vermiyoruz. Cemşid Şarmehd bir teröristti ve İran yargısı onu gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle İranlı olarak yargıladı" dedi.

Cihangir, önceki resmi açıklamanın aksine Şarmehd'in idam edilmeden önce öldüğünü söyleyerek, "Bu şahıs yargılandı ve dava mahkumiyetiyle sonuçlandı. Cemşid Şarmehd, idam cezasına çarptırıldı ve cezası infaz edilmeye hazırdı ancak cezanın infazından önce öldü" ifadelerini kullandı.

İranlı Sözcü, Şarmehd'in nasıl öldüğüne dair ise bilgi vermedi.

ŞARMEHD'İN İDAM EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen örgütün lideri olarak ülke dışında yakalanıp İran'da yargılanan Şarmehd, Nisan 2008'de Şiraz'da 14 kişinin ölümüne, 215 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti. Şarmehd'in hakkındaki kararın, Yargıtay tarafından onanmasının ardından 28 Ekim'de idam edildiği açıklanmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'ı "ciddi sonuçlarla" tehdit etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de İsrail'in Filistinli sivillerin barındığı yerleri hedef alan saldırılarını meşrulaştıran açıklamalar yapan Baerbock'a hitaben, "Bu kadar manipülasyon yeter. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın." diyerek tepki göstermişti.

Almanya, geçen hafta Frankfurt, Münih ve Hamburg'daki 3 İran başkonsolosluğunu kapatma kararı almıştı.

Öte yandan İran, çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmiyor.