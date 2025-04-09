İdam fermanı hazırlığı

Haber Merkezi

MUÇEV’in Muğla Karacasöğüt Koyu’nda planladığı marina kapasite artırım projesinin ÇED süreci son aşamaya geldi. Bölge sakinleri yaşam alanlarını tehdit eden MUÇEV’e karşı bir araya gelerek çağrı yaptı.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan koy 1. derece arkeolojik sit alanı ve doğal sit vasıflarına sahip. Karacasöğüt Muhtarı Ferdi Tosun’un öncülüğünde bir araya gelen köy sakinleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri yetkilileri ve Kent Politikaları Derneği temsilcileri, projenin olası çevresel etkilerini masaya yatırdı. Hazırlanan dilekçelerden ilki Muğla Valiliği ve Anıtlar Bölge Kuruluna, ikincisi ise Marmaris Belediye Başkanlığı’na iletilecek.