İdam istenmişti: Güney Kore'nin eski lideri Yoon hakkında karar
Uyguladığı kısa süreli sıkıyönetim kararı nedeniyle "ayaklanma" suçlamasıyla hakkında idam cezası istenen eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA
Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bularak müebbet hapisle cezalandırdı.
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un davasında kararını açıkladı.
Mahkeme, Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından parlamento binasına asker gönderip, Ulusal Meclisi "işlevsiz hale getirmeyi" hedeflediğini belirterek eski Devlet Başkanı'nı "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu buldu.
Yoon, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Kore'de özel yetkili savcılar, sıkıyönetim ilanına ilişkin davada Yoon'a idam cezası verilmesini talep etmişti.