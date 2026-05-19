İdamlar bir insanlık suçudur

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) İdam Cezaları ve İnfazlar raporunu açıkladı. Raporda 2025 yılında 17 ülkede toplam 2 bin 707 kişinin idam edildiği, bunun 1981’den sonra kaydedilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Raporda idam cezası infazlarının bir önceki yıla göre yüzde 78 arttığı belirtilerek bu sonuçta, idam cezasını gözdağı aracı olarak kullanan Çin, İran ve Suudi Arabistan gibi az sayıda ülkenin rol oynadığı kaydedildi. Raporda buna karşılık dünyadaki ülkelerin üçte ikisinden fazlasında idam cezasının hukuken ya da uygulamada kaldırıldığına da işaret edildi.

Uluslararası Af Örgütü Almanya Birimi Genel Sekreteri Julia Duchrow, "Ölüm cezası devlet şiddetinin en aşırı biçimidir. İnsanlık dışıdır, geri dönüşü yoktur, Yaşam hakkına yönelik ürkütücü bir saygısızlığı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Devletlerin idam cezasını sistematik olarak insanları susturma, bastırma ve korku yayma amaçlı kullanmasına İran’ı örnek veren Duchrow, bunu "devlet gücünün suistimali" ve "insanlıkla hukuk devletine karşı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Sadece İran’da 2025 yılında en az 2 bin 159 kişi idam edildi. Bu, bir önceki yıla göre iki kattan fazla bir artışa işaret ediyor. Suudi Arabistan’da en az 356 idam cezası infaz edildi. 2025’te infaz sayısı ABD’de 35’ten 47’ye, Singapur’da 9’dan 17’ye, Mısır’da 13’ten 23’e ve Kuveyt’te 6’dan 17’ye yükseldi. 2025’te idam cezalarını infaz eden diğer ülkeler Afganistan, Irak, Japonya, Yemen, Kuzey Kore, Somali, Güney Sudan, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam oldu. İnfazlar kafa kesme, asma, enjeksiyon, kurşuna dizme ve azot gazıyla boğma şeklinde gerçekleştirildi.

Raporda infazlarla ilgili rakamlara Çin Halk Cumhuriyeti’nin dahil olmadığına da dikkat çekildi. Çin’de idam verileri devlet sırrı olarak görülüyor. Af Örgütü, Çin’in dünyada en fazla idam cezası infaz eden ülke olduğunu ve her yıl binlerce kişinin idam edildiğini tahmin ediyor.

Rapora göre dünya çapında gerçekleştirilen infazların yüzde 46’sı, uyuşturucu bağlantılı suçlarla ilintili. 2025’te uyuşturucuyla bağlantılı bin 257 infazdan 998’i İran’da, 240’ı Suudi Arabistan’da, 15’i Singapur ve 2’si Kuveyt’te gerçekleşti.

İDAMI KALDIRAN ÜLKELER DE VAR

Raporda, dünyada idam cezasının kaldırılması yönündeki olumlu adımlara da yer verildi. Vietnam ve Gambiya’da çeşitli suçlarda ölüm cezası kaldırıldı. Lübnan ve Nijerya’da ölüm cezasının kaldırılması için yasa tasarıları hazırlandı, Kırgızistan’da Anayasa Mahkemesi, idam cezasının yeniden yürürlüğe konması girişimlerini anayasaya aykırı ilan etti.