İdare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri alınarak Burdur İdare Mahkemesi ve Karabük İdare Mahlemesi’nin kurulmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Burdur İdare Mahkemesi'nin kurulmasına ve yargı çevresinin Burdur ili olarak belirlenmesine ve Karabük İdare Mahkemesi'nin kurulmasına ve yargı çevresinin Karabük ili olarak belirlenmesine karar verildi.