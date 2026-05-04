İdare Mahkemesi, Özel İtalyan Lisesi'ndeki usulsüz geçici öğretmen atamasına 'dur' dedi

Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri, Tez-Koop-İş Sendikası öncülüğünde başlattıkları grevde 92 günü geride bıraktı.

Grevin temelinde okul yönetiminin sendikalaşma karşıtı tutumu, Türk öğretmenlerin son üç yıldır hiçbir ücret zammı alamaması ve aynı çatı altında görev yaptıkları İtalyan meslektaşlarından iki kat daha fazla çalışmalarına rağmen altı kat daha düşük ücret almaları yatıyor.

Türk öğretmenler, maruz kaldıkları bu ayrımcılığı ve hak gaspını gidermek için demokratik haklarını kullanarak toplu iş sözleşmesi imzalamak istiyor.

HUKUK DIŞI MÜDAHALE YARGIDAN DÖNDÜ

Ancak lise yönetimi, 26 Mart tarihinde sendika ile üzerinde uzlaşılan toplu iş sözleşmesi öncesi mutabakat metnini imzalamaktan ısrarla kaçınıyor. Uzlaşmaz tavrını sürdüren yönetimle birlikte hareket eden Milli Eğitim Bakanlığı ise grevdeki öğretmenlerin yerine geçici öğretmen ataması yaparak açıkça grev kırıcılığına girişti fakat bu hukuk dışı müdahale yargıdan döndü.

YÜRÜTME DURDURULDU

Sendikanın başvurusu üzerine konuyu inceleyen 4. İdare Mahkemesi, 2026/468 sayılı kararıyla geçici öğretmen atamasının yürütmesini durdurarak öğretmenlerin haklılığını ortaya koydu.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Mahkeme, işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine dikkat çekerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti. 21 Nisan 2026 tarihli karar oy birliğiyle alınırken taraflara 7 gün içinde itiraz yolu açık bırakıldığı ifade edildi.

Bu karar ile hem Özel İtalyan Lisesi yönetiminin hukuk tanımaz tutumu teşhir edilmiş hem de sendikal hakların gasp edilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Gelinen noktada sendika yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel İtalyan Lisesi yönetimine şu çağrıda bulundu:

“Mahkeme kararına uyulmalı; öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin daha fazla mağdur edilmemesi için 26 Mart’ta üzerinde anlaşılan metin imzalanarak toplu iş sözleşmesi bir an önce bağıtlanmalıdır.”