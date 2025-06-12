İdare Mahkemesi, Resul Emrah Şahan'ın belediye başkanlığından uzaklaştırılması davasında AYM kararını bekleyecek

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Resul Emrah Şahan’ın Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanmasına ilişkin davada önemli bir karar verdi. Mahkeme, yürütmeyi durdurma isteminin, İçişleri Bakanı'na "terör suçları" nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine atama yetkisi veren düzenlemenin iptali istemli Anayasa Mahkemesinde (AYM) devam eden davada vereceği karara kadar "bekletilmesine" hükmetti.

Resul Emrah Şahan, hakkında yürütülen “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlaması gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış ve yerine Şişli Kaymakamı görevlendirilmişti.

Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Şahan'ın görevden uzaklaştırılmasına ve yerine kayyum atanmasına ilişkin işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada, bu işlemlerin dayanağı olan ve İçişleri Bakanı'na "terör suçları" nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine atama yetkisi veren Belediye Kanunu'nun 45. maddesinin 2. fıkrasındaki düzenlemenin iptali istemiyle AYM'ye başvuruda bulunulmasını da talep etmişti.

Buna göre, Şahan hakkındaki davayı gören İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Belediye Kanunu'nun söz konusu fıkrasının iptali istemiyle AYM'nin vereceği kararı "bekletici mesele" yapılmasına hükmetti.

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

İdare Mahkemesinin kararında, "Bakılan davadaki yürütmenin durdurulması isteminin, Anayasa Mahkemesinin 5 ay içerisinde vereceği karara kadar bekletilmesine, 5 ay içerisinde karar verilmemesi durumunda, yürütmenin durdurulması isteminin yeniden değerlendirileceğine oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Şahan'ın avukatı Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"İdare Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirmede, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in taraf olduğu başka bir dosyada Anayasa Mahkemesine başvurulması sebebiyle, hukuk devletinin gereği olarak Anayasa Mahkemesinin yapacağı denetimin bekletici mesele yapılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi tarafından Belediye Kanunu’nun 45. maddesinin 2. fıkrası Anayasa’ya aykırı bulunur ve iptal edilirse, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden alınması ve belediyeye kayyım atanması kararı da dayanaksız kalacak.

Bu durum ülke genelinde uygulanan 'antidemokratik' kayyım atamalarının da ortadan kalkmasını sağlayabilir."