‘İdare ve Gözlem Kurulu hukuk dışı işlev görüyor’

Haber Merkezi

İstanbul Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde tutulan ağır hasta tutuklu Soydan Akay, Mart ayında 3'ü acil olmak üzere 7 kez hastaneye kaldırıldı. MA’nın haberine göre kalp, enfeksiyon ve tansiyon şikayetleriyle cezaevi revirine kaldırılan Akay’ın hastane sevkleri yapılmadı.

Cezaevi reviri tarafından “tansiyon denilerek koğuşuna gönderilen Akay'ın tetkiklerini tanıdıkları bir doktora gösteren yakınları, "kalp krizi" yanıtını aldı.

Akay’ın kardeşi Veysel Akay, "İdare ve Gözlem Kurulları çok keyfi, hukuk dışı ve hatta ahlak dışı olarak işlev görmektedirler. Bunlar sadece Soydan da değil, benzer durumda olan tutsaklar içinde bir giyotin mekanizması gibi işliyor" ifadelerini kullandı. Akay, "Cezaevi içerisindeki hastanede son zamanlarda yoğunluk nedeniyle tedavi yapamıyorlar, çünkü kapasitesi yetmiyor. Örneğin kardiyoloğa gidiyor orada 4 saat bekletiliyor. Yani Silivri Cezaevi'nin sağlık hizmeti sunma imkânı bloke olmuştur" dedi.