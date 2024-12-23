İdaresi İBB’de olan Belgrad Ormanları’na şafak tahliyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kullanımında bulunan, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçeleri sınırlarındaki kalan Belgrad Ormanı’nındaki belediyeye ait tabelalar polis gözetiminde söküldü.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın aktardığına göre, bu sabah (23 Aralık Pazartesi) Sarıyer Kaymakamlığı'nın tahliye yazısıyla saat 6’da 200 çevik kuvvet polisi tahliye için bölgeye gitti.

Bölgeye giriş yasaklanırken, İBB’ye ait tabelalar söküldü.

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından işletileceği belirtildi.

İBB kaynaklarından elde edilen bilgiye göre ise yargı yolu açık.

Yaklaşık 5.300 hektarlık bir alana sahip alan için konulan tahliye kararıyla ilgili süreç ise 10. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem tahliyelere "Bu orman, İstanbul’un ciğerleri olduğu kadar vicdanıdır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

2013 YILINDA İBB'YE TESLİM EDİLMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında ve Sarıyer sınırlarında bulunan Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent ve Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı’nı işletmek üzere 14 Haziran 2013 tarihinde İBB ile Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme yapıldı.

Aynı zamanda İBB ile Bölge Müdürlüğü arasında “Belgrad Ormanı Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları İşletmecilik” sözleşmesi imzalandı.

Bölge 20 Haziran 2013 tarihinde İBB’ye teslim edildi.

10 yıl boyunca işletmesi İBB'de bulunan Belgrad Ormanı'na ilişkin İBB’nin sözleşme dolmadan yaptığı 49 yıllık kiralama talebi ise reddedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile İBB Emlak Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenen 127 maddelik kira sözleşmesinden kaynaklı hükümler eksiksiz yerine getirilmesine rağmen sözleşme uzatılmadı.

TAHLİYE KARARI MESAİ BİTİMİNE 1 SAAT KALA BİLDİRİLDİ

Belgrad Ormanı, 14 Haziran 2013 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile İBB Emlak Müdürlüğü arasındaki 5+5 yıllık kira sözleşmesi ile işletiyordu.

İçerisinde bulunan Bentler, Kömürcü Bent Falih Rıfkı Atay ve Neşet Suyu Tabiat Parkları le İstanbullunun doğayla buluştuğu kentin ekolojisi, tarihi, sosyolojisi ve yaban hayatı için büyük önemi sahip orman İBB koruması altındaydı.

Sözleşme süresinin bitmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşme süresinin uzatılmayacağını belirterek tahliye talebinde bulundu.

İBB karar hakkında “yürütmeyi durdurma” talebiyle İstanbul 13. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, mahkeme İBB’nin talebine ilişkin olarak 12 Aralık 2024'te ret kararı verdi.

Sarıyer Kaymakamlığı, mahkemenin ret ve bölgenin tahliye kararını geçtiğimiz hafta cuma günü mesai saatinin bitimine bir saat kala İBB’ye bildirdi.

Sarıyer Kaymakamlığı’nın İBB’ye yolladığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkı ile Belgrad Ormanı Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarını 23/12/2024 Pazartesi günü saat 09.00’a kadar kullanır vaziyette boş olarak teslim etmeniz, aksi takdirde tahliye işleminin 2886 sayılı Kanunun 75. Maddesinin belirtilen usule uygun olarak yapılacağı ve her türlü sorumluluk ve masrafın tarafınıza ait olacağı hususunda; bilgi ve gereğini arz ederim."

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: DKMP TARAFINDAN İŞLETİLECEK

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının bugünden itibaren Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından işletileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DKMP sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanı'ndaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının işletmeciliğinin 14 Haziran 2013'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) verildiği anımsatıldı.

İşletme süresinin 13 Ekim 2023'te dolduğuna işaret edilen açıklamada, "İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12 Aralık 2024'te lehimize sonuçlandı. İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16 Aralık 2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığına bildirilmiş, kaymakamlık tarafından da İBB'ye 19 Aralık 2024 tarihli yazıyla, 23 Aralık 2024 tarihine kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmesi için süre verilmiştir. Dolayısıyla bazı haberlerde geçen '20 Aralık 2024 günü mesai saatinin bitimine bir saat kala İBB'ye bildirildiği' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu bölgedeki tabiat parkları ve giriş kapılarının işletmesine ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı'nın milli park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişi açık olup ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

CHP'DEN TEPKİ: BELGRAD ORMANI RANT HIRSIYLA KARŞI KARŞIYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Belgrad Ormanı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Adem, AKP iktidarının rant odaklı politikalarının yeni bir örneği olduğunu ifade etti.

Değişikliğin sadece yönetimsel bir karar olmadığını vurgulayan Adem, Belgrad Ormanı’nın Milli Park statüsüne alınması durumunda otel, kamp alanı ve ticari işletmelerin önünün açılacağını belirterek şunları kaydetti:

“İstanbul’un akciğeri, milyonlarca yurttaşın nefes aldığı ve korunması gereken doğal mirasımız Belgrad Ormanı, AKP iktidarının rant hırsıyla karşı karşıya. Son günlerde ortaya atılan iddialara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tahsisinde olan bu eşsiz ormanlık alan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün idaresine geçirilmek isteniyor. Belgrad Ormanı sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin en değerli doğal miraslarından biridir. Kanuni Sultan Süleyman’ın adını verdiği bu orman, yüzlerce yıldır korunarak bugünlere gelmiştir. Ancak bugün, rant projelerinin ve betonlaşmanın tehdidi altındadır. Eğer bu devir gerçekleşirse, halkın doğayla buluştuğu bu alan otel projeleri, yollar ve ticari tesislerle talan edilecek, İstanbul bir nefes borusunu daha kaybedecektir.”

"İKTİDARIN ÖNCELİĞİ HALK DEĞİL, BETON VE RANT PROJELERİDİR"

Adem, Cumhurbaşkanının geçtiğimiz günlerde yaptığı “CHP’li belediyeleri silkeleyin” açıklamasına yönelik şunları söyledi:

“Bu sözler, bakanlıkların asli görevlerini bir kenara bırakıp CHP’li belediyelere ait alanlara göz dikmelerine bir talimat olmuştur. Belgrad Ormanı örneğinde de görüldüğü gibi amaç, kamu yararını korumak değil, rant projelerine zemin hazırlamaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul’un nefes borusuna göz dikmek yerine tarım arazilerini korumak, orman yangınlarıyla mücadele etmek ve çiftçilerin sorunlarını çözmek için çalışmalıdır. Ancak ne yazık ki, iktidarın önceliği halk değil, beton ve rant projeleridir.

"BELGRAD ORMANI, İSTANBUL’UN VİCDANIDIR"