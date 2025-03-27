İdari izin nedir? İdari izin hangi çalışanları kapsıyor? Ramazan Bayramı'nda idari izin özel sektörü kapsar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasındaki 3 günün kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındığını açıkladı. Bu kararla birlikte 2025 yılı Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmış oldu. Ancak milyonlarca kişi “İdari izin özel sektörü kapsıyor mu?”, “İdari izin kimleri kapsar?”, “İdari izin zorunlu mu?” gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte idari izinle ilgili bilinmesi gereken her şey...

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin; kamu kurumlarında çalışan memurlar ve sözleşmeli personelin, herhangi bir yıllık izin hakkı düşmeden izinli sayıldığı, resmi tatil niteliği taşımayan ancak kamu yönetimi kararıyla uygulamaya konulan özel bir izindir.

Resmî tatil değildir.

Yıllık izin haklarından düşmez.

Kamu çalışanları izinli sayılır ancak özel sektör için bağlayıcı değildir.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAR MI?

İdari izin özel sektör çalışanlarını kapsamaz. İdari izin kararı sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar ve sözleşmeli personel için geçerlidir. Özel sektör işverenleri isterse bu günleri tatil edebilir ya da çalışanlarını normal mesaiyle çalıştırabilir.

RAMAZAN BAYRAMI İDARİ İZNİ KİMLERİ KAPSIYOR?

2025 Ramazan Bayramı için ilan edilen idari izin:

Tüm kamu kurumlarında çalışan memurları

Sözleşmeli kamu personelini

İdari hizmet sözleşmesiyle çalışanları

Bazı taşeron işçileri (kamu kurumlarında görev yapmaları durumunda)

kapsıyor.

Ancak:

Öğretmenler, bu süreçte ders olmadığı için fiilen zaten izinli sayılıyor.

Sağlık, güvenlik ve acil hizmet birimlerinde görev yapan kamu personeli, nöbet usulüyle çalışmaya devam edebilir.

İDARİ İZİN GÜNLERİNDE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI NE YAPMALI?

Özel sektörde çalışanlar için bu günler normal iş günü olarak geçiyor. Ancak bazı işverenler, çalışanlarına jest yaparak bu günlerde ücretli ya da ücretsiz izin verebiliyor.

ÖZEL SEKTÖR BAYRAM SONRASI İDARİ İZİNDE ÇALIŞACAK MI?

Evet, işveren aksi bir karar almadıkça çalışmak zorundalar.

İDARİ İZİN GÜNLERİNDE MAAŞ KESİNTİSİ OLUR MU?

Kamu çalışanları için idari izin günlerinde maaş kesintisi olmaz, çünkü bu günler çalışılmayan ancak ücretli izin kapsamında değerlendirilir.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

2025 yılında Ramazan Bayramı tatili şu şekilde olacak:

Ramazan Bayramı Arefesi (Cumartesi) : 29 Mart 2025

: 29 Mart 2025 Bayram Günleri : 30-31 Mart ve 1 Nisan (Pazar - Pazartesi - Salı)

: 30-31 Mart ve 1 Nisan (Pazar - Pazartesi - Salı) İdari İzin: 2-3-4 Nisan (Çarşamba - Perşembe - Cuma)

İDARİ İZİNLİ SAYILAN ÇALIŞANA EK ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Bu günlerde maaş normal şekilde ödenir, ek ücret verilmez.

TATİL UZADI, AMA HERKESİ KAPSAMIYOR

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kamu çalışanları için sevindirici bir gelişme oldu. Ancak özel sektörde çalışan milyonlarca kişi için aynı durum söz konusu değil. Bu nedenle vatandaşların hem iş yerlerinden hem de güncel resmi açıklamalardan bilgi alarak plan yapmaları önem taşıyor.