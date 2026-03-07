İddaa oranlarına göre derbinin favorisi kim?

Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşması Beşiktaş-Galatasaray derbisinin İddaa oranlarına göre dev mücadelede favori taraf Galatasaray.

Oranlarda iki takım arasında büyük bir fark bulunmaması dikkat çekti.

İddaa’ya göre sarı-kırmızılı ekip 2.19’luk oranla maçın favorisi olarak gösterilirken Beşiktaş’ın galibiyet oranı ise 2.27 olarak belirlendi. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasına verilen oran ise 3.28 oldu.

Bu tablo, derbinin oldukça dengede görüldüğünü ortaya koyarken Galatasaray’ın çok küçük bir farkla önde gösterilmesi dikkat çekti.

İddaa analistlerinin değerlendirmesine göre Galatasaray’ın ligdeki istikrarlı performansı ve son haftalardaki puan tablosundaki konumu, oranlarda belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ SON HAFTALARDA FORMDA

Öte yandan Beşiktaş ise son haftalarda yakaladığı çıkış ve özellikle iç sahadaki etkili performansıyla derbi öncesinde önemli bir avantaj arıyor.

Siyah-beyazlı ekip, taraftarının desteğini de arkasına alarak Galatasaray karşısında kazanarak hem lig yarışında iddiasını güçlendirmeyi hem de derbiden moral kazanmayı hedefliyor.

GALATASARAY AVANTAJINI KORUMAK İSTİYOR

Galatasaray cephesinde ise hedef deplasmanda alınacak üç puanla zirve yarışındaki avantajı korumak. Sarı-kırmızılı ekip, son yıllarda deplasman derbilerinde aldığı sonuçlarla dikkat çekerken teknik heyet ve oyuncular kritik mücadeleye yüksek motivasyonla hazırlandı.

İddaa oranlarının iki takım arasındaki farkı oldukça düşük göstermesi ise karşılaşmanın her sonuca açık olduğuna işaret ediyor.