İddia: 12 belediye başkanı ve 4 milletvekili AKP'ye katılacak

Farklı siyasi partilerden 12 belediye başkanı ve Gelecek Partisi’nden 4 milletvekilinin AKP’ye katılacağı iddia edildi.

Hükümete yakın Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; AKP'ye geçecek isimlere rozetlerini, bugün yapılacak AKP Grup Toplantısı’nda ya da şubat ayında yapılması planlanan büyük kongrede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın takacağı öne sürüldü.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili, eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı’nın partisinden istifa etmesi iddiaları kuvvetlendirdi.

Uzun bir süredir kulislerde Yamalı’nın AKP’ye geçeceği konuşuluyordu.

AKP’ye katılacak bir diğer ismin ise Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde İyi Partili bazı isimlerin de AKP’ye geçeceği iddia ediliyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben o harekete destek vermeye hazırım’’ ifadelerini kullanması AKP’ye döneceği şekilde yorumlanmıştı.