İddia: 3 bin TL karşılığında Sinan Ateş'in ailesine saldırdı

Sinan Ateş Davası’nın son duruşmasının görüldüğü 2 Ekim’de, Selma Ateş Kazanç'a düzenlenen saldırıya ilişkin gelişmeler sürüyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'de yayımlanan bugünkü yazısında saldırıya ilişkin bir iddiaya yer verdi.

Saymaz'ın aktardığına göre, Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde Sinan Ateş cinayetinin karar duruşmasının görüldüğü 2 Ekim'de mahkemeye heyetinin ara vermesinin ardından bütün taraflar bahçeye çıktı.

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç, yanında eşi, annesi ve kız kardeşi ile bahçede Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’la sohbet ederken saldırıya uğradı.

2 KİŞİ AZMETTİRDİ

Kazanç'ın arkasından yaklaşarak, boynundan tutup çeken Mercan Kılıç isimli saldırgan daha sonra kendisini engellemek isteyen Ateş’in diğer ablası Sevda Ateş Yörükoğlu’nu yere düşürüp sürükledi. Polis tarafından gözaltına alınan Kılıç, 'kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kılıç’ı azmettirdikleri iddia edilen Servet Bozkurt ve Ümit Özdağ yakalandı.

Saymaz'ın aktardığı iddiaya göre, Bozkurt ve Özdağ, Kılıç’a 3 bin TL verdi. Kılıç’ı taksiyle cezaevine getiren Bozkurt ve Özdağ’ın saldırıyı telefonla kaydettileri savunuluyor.

Saymaz'ın yazısından iligili kısım şöyle:

"Bozkurt, ifadesinde Kılıç’ı mahalleden tanıdığını, o gün Sincan F Tipi Cezaevi yerleşkesine aynı araçla geldiklerini iddia etti. Kılıç’a borç verdiğini ileri süren Bozkurt, şunları söyledi:

“Mertcan, mahallemin çocuğudur, oradan tanırım. Mertcan, cezaevine gideceğini söyledi. Ben de arkadaşımı ziyaret etmek için gidecektim. Bu sebeple cezaevine gittik. Fakat söz konusu olaylar neticesinde arkadaşımı ziyaret edemedim. Mertcan, mahalleden tanıdığım için borç istemişti. Bundan dolayı kendisine para verdim. Kesinlikle azmettirmedim.”

Bozkurt ve Özdağ, yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme tedbiri konarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.