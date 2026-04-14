İddia: 4 belediye başkanı AKP'ye katılacak

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra AKP pek çok yolla birçok belediye başkanını bünyesine kattı. İddiaya göre yarın yapılacak olan AKP grup toplantısında 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanı daha AKP'ye katılacak.

Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AKP'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak.

TGRT'de yer alan habere göre belediye başkanları, görev yerleri ve partileri şöyle:

Antalya’nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)

Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

AKP'ye 31 Mart seçimlerinden bu yana 66 belediye başkanı katıldı. En çok katılım Yeniden Refah Partisi'nden oldu.