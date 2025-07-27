İddia: ABD ile Japonya nükleer silah kullanım senaryosu üzerine görüştü

Japonya ile ABD, ABD ordusunun nükleer silah kullanmasını içeren bir senaryoyu değerlendirdiği iddia edildi.

Kyodo News'ün iki ülkeden yetkililere dayandırdığı habere göre, bu görüşmeler, ABD'nin Japonya'ya sağladığı "genişletilmiş caydırıcılık" kapsamında yürütüldü.

Yetkililer, görüşmeler çerçevesinde Tokyo ve Washington'ın son yıllarda bölgede bir çatışmanın patlak vermesi ve ABD'nin "nükleer silah kullanma baskısı altında kalması" durumunu simüle eden birçok masa başı tatbikatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmelerde, böyle bir durumda kamuoyunun nasıl yönetileceği ve ABD'nin Japonya ile ne kadar istihbarat paylaşabileceği gibi konuların da ele alındığı ifade edildi.

Genişletilmiş caydırıcılık görüşmeleri 2010'dan bu yana yılda bir ya da iki kez üst düzey yetkililer tarafından yapılıyor. Bu süreç, Temmuz 2024'te ilk kez bakanlık düzeyine çıkarılmış ve Tokyo'da, "Çin'in askeri yığınağı ile Kuzey Kore'nin füze ve nükleer faaliyetlerine karşı ittifak koordinasyonunu artırma" amacıyla kapsamlı görüşmeler yapılmıştı.