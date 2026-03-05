İddia: ABD özel kuvvetleri Irak ordusuna saldırdı, 1 asker öldürüldü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken ABD özel kuvvetlerine bağlı bir birimin Iraklı güçleri bombaladığı, 1 askerin öldürüldüğü ve 2 askerin yaralandığı iddia edildi.

Barzani'ye yakın Rûdaw'ın bölgedeki kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre ABD özel kuvvetleri Enbar, Kerbela ve Necef illerindeki stratejik çöl bölgelerine helikopterlerle askerî indirme yaptı.

Bölgeye yaklaşan Irak güçleri ile ABD birlikleri arasında çıkan çatışmada bir Iraklı askerin hayatını kaybettiği, iki askerin yaralandığı iddia edildi.

STRATEJİK NOKTALARA ASKERİ SEVKİYAT

Rutba ilçesinden bir yetkilinin Rûdaw’a verdiği bilgilere göre, ABD güçleri iki ana noktada konuşlandı.

Askerlerin bir kısmı Kerbela’nın Nukayb nahiyesine 40 kilometre mesafedeki Sinina bölgesine, bir kısmı ise Suudi Arabistan sınırındaki Rusta ilçesindeki Calabat bölgesine indiridil.

Görgü tanıkları ve yerel çobanlar, bölgeye 5 ila 7 askeri helikopterin yanı sıra çok sayıda Humvee tipi askeri aracın indiğini ihbar etti.

DÜN AKŞAM YAŞANDI

Çarşamba akşamı yaşanan olayda, ABD güçlerinin konuşlandığı alana yaklaşan Irak Sınır Muhafızları ile ABD birlikleri arasında çatışma çıktı.

Irak Ulusal Hikmet Hareketi yetkilisi ve eski parlamenter Hasan Fadem el-Cenabi, Rûdaw’a yaptığı açıklamada, "ABD güçleri Necef ve Kerbela arasındaki çöl bölgesine indi. Bir Irak birliği bölgeye iki kilometre kadar yaklaştığında ABD güçleri tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu, iki asker yaralandı. Ayrıca orduya ait iki Humvee aracı kullanılamaz hale geldi” dedi.

Fadem, bölgeye inen birimlerin kesinlikle ABD gücü olduğunu, İsrail askeri olduklarına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

IRAK GÜVENLİK MEDYA AĞI: HAKSIZ BİR İHLAL

Irak Güvenlik Medya Ağı, Kerbela Operasyonlar Komutanlığı’na bağlı birliklerin arama-tarama faaliyeti yürüttüğü sırada hava bombardımanı ve ateşe maruz kaldığını doğruladı.

Yapılan açıklamada saldırı 'haksız bir ihlal' olarak nitelendirilirken, olayın detaylarını incelemek üzere yüksek düzeyli bir soruşturma komisyonu kurulduğu bildirildi.

Eski askeri sözcü Korgeneral Abdulkerim Halef ise durumun Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından en üst düzeyde takip edildiğini belirtti.