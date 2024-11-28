İddia: ABD, Ukrayna'dan seferberlik yaşının 18'e indirilmesini istedi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ukrayna'dan seferberlik yaşını 18'e indirerek asker sayısını artırmasını istediği iddia edildi.

İsmi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Associated Press'e (AP), seçilmiş Başkan Donald Trump'a idareyi devretmeye hazırlanan Biden yönetiminin Ukrayna politikalarına dair konuştu.

Beyaz Saray, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 56 milyar dolardan fazla askeri yardımı yaparken, Biden yönetimi görevini devretmeden önce Kiev'e milyarlarca dolarlık ek askeri yardımlar göndermeyi planlıyor.

Beyaz Saray'ın ayrıca, Ukrayna'nın Rusya ile savaşını sürdürebilmesi için asker sayısını önemli ölçüde artırması gerektiği yönündeki görüş belirtiyor.

ABD'li yetkili, asker ihtiyacını karşılaması için Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya "seferberlik yaşını 25'ten 18'e düşürmesi" çağrısı yaptığını ileri sürdü.

NİSANDA SEFEBERLİK YAŞI 25'E DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett yaptığı yazılı açıklamada, yönetimin Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğini ancak Ukrayna'nın şu anda "en hayati ihtiyacının insan gücü" olduğuna inandığını kaydetti.

Savett açıklamasında, "Dolayısıyla saflarını doldurmak için uygun adımları atmaları halinde eğitim kapasitemizi artırmaya da hazırız" ifadesini kullandı.

Halihazırda, asker sayısının 1 milyondan fazla olduğu belirtilen Ukrayna ise asker ihtiyaçlarını karşılamak için ilave 160 bin kişinin daha silah altına alınması gerektiğini açıklamıştı.

Ukrayna, Nisan 2024'te seferberlik yaşını 27'den 25'e düşürmüştü.