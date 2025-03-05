İddia: ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu

ABD'nin, Ukrayna ile yürüttüğü istihbarat paylaşımını durdurma kararı aldığı iddia edildi.

Financial Times’ın haberine göre Washington’ın bu hamlesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları askıya almasının hemen ardından geldi. ABD’li üç yetkili, istihbarat paylaşımının tamamen durdurulduğunu doğruladı.

Beyaz Saray, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken Ukrayna’nın sahadaki kabiliyetlerine olası etkileri tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre, ABD’nin istihbarat desteğinin sona ermesi, Ukrayna’nın savaş alanındaki etkinliğini ciddi şekilde sınırlayabilir.

ASKERİ YARDIMLAR DA ASKIYA ALINDI

Birkaç gün önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları durdurma kararı almıştı. Beyaz Saray yetkilileri, bu adımın, Ukrayna’ya sağlanan desteğin savaşın çözümüne ne ölçüde katkı sağladığını değerlendirmek amacıyla atıldığını belirtti. Ancak, yardımların ne kadar süreyle askıya alınacağı konusunda net bir bilgi verilmedi.

Bu süreç, Biden yönetimi döneminde onaylanan silah ve mühimmat sevkiyatlarını da kapsıyor. Ukrayna’ya bugüne kadar toplam 175 milyar dolarlık askeri ve ekonomik destek sağlayan Washington’ın, bu yardımları gözden geçirme sürecine girmesi Kiev’in ABD desteğine erişimini belirsiz hale getirdi.