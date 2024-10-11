İddia: Abdullah Öcalan, Kandil ile görüşerek 'silah bırakmanın müzakere edileceğini' söyledi

İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, Kandil'deki örgüt liderleriyle görüşmesine izin verildiği iddia edildi.

Gazeteci Amberin Zaman'ın Al-Monitor’de yayımlanan haberinde görüşlerini aldığı kaynaklar, Öcalan’ın PKK liderlerine “silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi” dediğini aktardı.

"YENİ BİR BARIŞ SÜRECİNİN BAŞLADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Habere katkı sunan kaynaklar, görüşmenin 'sorunsuz' geçtiğini belirtirken Kandil'deki PKK kaynaklarının da “Yeni bir barış sürecinin başladığını söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin (TBMM) yeni yasamı yılının ilk oturumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti grubuyla el sıkışması ve ardından "yeni bir dönemin başladığına" işaret etmesi gündeme oturmuştu.

Öte yandan avukatları ve ailesi, Abdullah Öcalan'ın 3.5 yıldan uzun zamandır kimseyle görüştürülmediğini belirtiyor. DEM Parti'nin 13 Ekim'de Öcalan için yapmak istediği 'Özgürlük için' mitingi ise Diyarbakır Valiliği tarafından iptal edilmişti.